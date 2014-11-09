لبيب يعتمد 6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة “البرلس” بكفر الشيخ

اعتمد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لمحافظة كفر الشيخ مبلغ 6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة البرلس بالمحافظة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين خلال زيارته للمحافظة الأسبوع الماضي.

وأكد لبيب، في تصريحات اليوم، أنه تم إتاحة الاعتماد لرصف الطرق الداخلية بالمدينة وذلك استجابة لرغبة لمواطنين الذين اشتكوا من سوء حالة الطرق خلال الزيارة التي تمت لمحافظة كفر الشيخ خلال الأسبوع الماضي، وتم خلالها لقاءات شعبية عديدة بالمواطنين عرضوا خلالها أهم المشكلات التي يعانون منها، وكانت علي رأسها سوء حالة الطرق بمدينة البرلس.

يذكر أنه سبق للمواطنين بقرية صندلا بكفر الشيخ الشكوى لوزير التنمية المحلية خلال إحدي زياراته للمحافظة من انقطاع وسوء حالة مياه الشرب بالقرية وتم خلال زيارة الأسبوع الماضي افتتاح محطة مياه الشرب الخاصة بالقرية.