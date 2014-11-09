"أراب ايدول": إليسا تنسى كلمات أغانيها ووائل يعترف لها بحبه

بيروت_علي حلاّل

في حلقة نتائج يوم الجمعة من برنامج "اراب أيدول" الذي استضاف الفنانة إليسا، نجمة الإحساس كما ارتأى القيمون على البرنامج تسميتها لا "ملكة الإحساس" كما يلقبها جمهورها، كي لا يتضارب لقبها مع لقب الملكة أحلام. وقبل أن تطل إليسا على المسرح قامت بالصلاة وهذا يدل على حرصها وخوفها من رهبة المسرح كلما أطلت عليه.

إليسا تنسى الكلام

الأغنية الأولى كانت أغنية "حالة حب" غنتها إليسا على طريقة الـ"play back" بفستان أسود سبق وارتدته في عرض أزياء "vogue" في دبي، فلم تسلم من النقد. وتابع جمهور البرنامج هجومه على إليسا في أغنيتها الثانية "يا مرايتي" التي نسيت بعض كلماتها رغم مرور فترة على صدور ألبومها. وكلمة حق تقال أن إليسا كانت قد بدأت الأغنية بشكل جيد بمرافقة المايسترو إيلي العليا لها على البيانو.

أما الخطأ الثالث الذي اقترفته إليسا هو في أغنية "أول مرة" للراحل عبد الحليم حيث غيرت بعض الكلمات فيها، وتمنى الجمهور المتابع للبرنامج لو تحفظ إليسا أغنياتها قبل أدائها على المسرح، كون مسرح "أراب أيدول" ليس لعبة، فيمكن القول أن إليسا أخطأت رغم محاولة وائل كفوري صرف نظر الجمهور الحاضر والمتابع للبرنامج عن نسيان إليسا لكلمات أغانيها.

وعلم "سيدتي نت" أن إليسا لم ترضى أن تدلي بأي تصريح في كواليس البرنامج، وهذا أمر بات معروفاً عنها، وربما كانت متضايقة في أنها أخطأت ولكن لا يمكن القول أنها لم تنجح في إطلالتها الثلاثة فهي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

كذلك عبرت إليسا عن رأيها بأحلام في الكواليس وقالت عنها: "شو مهضومة".

إعتراف وائل

بدا واضحاً سعادة وائل باستضافة صديقته المقربة ما دفعه لكتابة شعر لها بعد إطلالتها الأخيرة من أربعة سطور، ليعبر لها عن مدى حبه وإعجابه بإحساسها، وكان منسجماً جداً خلال أدائها لأغنياتها الثلاثة، على عكس الموزع الموسيقي حسن الشافعي الذي يبدو أنه لاحظ الأخطاء التي قامت بها إليسا في هذه الليلة.

امتعاض فانز نانسي

شهدت الأجواء خارج الستوديو امتعاضاً من فانو نانسي عجرم لعدم تمكنهم جميعاً من الدخول إلى الستوديو، وكانوا يطالبون بمدير أعمالها جيجي لامارا أن يحل هذه المشكلة، وذلك بفعل وجود فانز إليسا الذي كان حاضراً بقوة لمشاهدة نجمته.

دائرة الخطر

جلس في دائرة الخطر لهذا الأسبوع ثلاث شباب ماجد المدني من السعودية ومحمد حسن من مصر وهيثم خلايلة من فلسطين. وكان محمد حسن يردد أنه سيخرج هذه الليلة وكان غحساسه دليله في أن الجمهور أعطاه أقل نسبة تصويت، وماجد سأل أخاه الصغير قصي: "ماذا تقول..هل سأخرج الليلة"، بينما هيثم بقي صامتاً ولم يعلق".

إلا أن اللجنةمنحت البطاقة الذهبية لمحمد حسن الذي سيكمل مشواره مع باقي زملائه على أن يتم استبعاد شخصين في الأسبوع المقبل.

والدة منال: فلسطين كلها تدعمها

نجح البرنامج في جلب منال السيدة أمال الأسدي وشقيقتها "نادرين" من فلسطين، بعد غياب شهرين عن منال.

والدة منال عبرت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بمجيئها إلى لبنان، ومشاهدة منال وهي تغني مباشرة على المسرح. وقالت: "منال موهوبة والجميع في فلسطين يشجعها وسعيد بمشاركتها في البرنامج، مشيرة إلى أن "منال هدفها أن تصل إلى الخمس الأوائل في البرنامج في حال لم تحمل اللقب ويصبح لديها شعبية في العالم العربي.

وتابعت: "حلم منال كان أن تأتي إلى لبنان، ونحن كان هذا حلم لنا مجيئنا غلى هنا، ونشكر إدارة البرنامج على إتاحتهم هذه الفرصة لنا، فـ"اراب ايدول" كان وسيلة لنا للقاء أهلنا هنا".

وعن شخصيتة منال قالت: "أنها هادئة وتعشق الفن وتحب أن تغني كثيراً لأسمهان".

كواليس:

سمعت نانسي تقول أنها لن تعطي البطاقة إلا لهيثم خلايلي.

أحد منتجي البرنامج تكلم مع اللجنة قبل اعلان النتيجة النهائية للإتفاق على منح البطاقة أم لا.

وجود سهر شروف وعلي نجم في الحلقة أيضاً.

أهل ماجد المدني كانوا موجودين أيضا، وبدا التوتر واضحاً على شقيقه فارس حنما وقف في دائرة الخطر.