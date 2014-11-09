نجوم "حريم السلطان" يحتفلون بعيد السلطانة ميهرونيسا الـ30

احتفلت الممثلة التركية التي صنفت ضمن أجمل 30 إمرأة في العالم بيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونيسا في "حريم السلطان4" بعيد ميلادها الـ30 ، في ناد ليلي في اسطنبول مع عدد من أصدقائها المشاهير من بينهم: أراس بولوط إنيملي الشهير بالأمير بايزيد، وإوزغي أوزبيرنتشجي الشهيرة بألما وحبيبها، حيث أطفأت كعكة العيد معهم بجو مرح سعيد، ولوحظ غياب صديقها المقرب الممثل نجات آشلر إثر وعكته الصحية التي تماثل منها للشفاء لكنها جعلته يعتزل الوسط الفني ومناسباته منذ خروجه من المستشفى قبل أسابيع، وبعد إنتهاء الحفل، تفرقوا للإجتماع في مكان آخر يكملون فيه إحتفالهم للصباح.

وبعد انتهاء عرض الموسم الرابع من (حريم السلطان" في تركيا، لم ترتبط بيراك بأي عمل درامي جديد للإستمتاع بإجازة طويلة قبل الإرتباط بمسلسل جديد ولو كان مكوناً من جزء واحد.