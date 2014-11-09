بالفيديو والصور.. محافظ قنا يتفقد الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي‎

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه المهندس محروس أمين محمد مدير مديرية الإسكان والمرافق بقنا سير العمل بالوحدات السكنية بمدينة الوقف الجديدة التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

يتكون المشروع من ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي من المشروع إنشاء 6 عمارات سكنية تتضمن 144 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه و يقوم جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنفيذ وتشمل المرحلة الثانية إنشاء 50 عمارة سكنية تتضمن 1200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنية وتقوم مديرية الإسكان بالتنفيذ ، و تقوم القوات المسلحة بدعم من دولة الإمارات العربية تنفيذ المرحلة الثالثة والتي تشمل 30 عمارة سكنية تتضمن 720 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه .

كما تفقد محافظ قنا أعمال الإنشاء بالوحدات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بقرية الحلفاية بمركز نجع حمادي والتي تتكون من 8 عمارات سكنية تتضمن 192 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون جنية كما تفقد الوحدات السكنية بقرية هو وتشمل 46 عمارة سكنية تتضمن 1104 وحدة سكنية .

وأشار الهجان إلى أن عودة الدولة لإنشاء الوحدات السكنية يعد تأكيد علي دورها الاجتماعي في توفير المساكن لمحدودي الدخل والمساهمة فى القضاء على العشوائيات .