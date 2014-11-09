“الكهرباء” تتعاقد على “حوش الخزانات” لمحطة جنوب حلوان بتكلفة 55 مليون ‏جنيه

تعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم على عملية حوش الخزانات بتكلفة تصل إلى حوالى 55 مليون جنيه لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان التي تبلغ قدرتها 1950 ميجاوات.. وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشروعاته.
صرح بذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن حدود الأعمال لعملية حوش الخزانات تتضمن تصميم وتوريد وتركيب 3 خزانات مازوت، و(1) خزان سولار، و3 خزنات مياه المتكاثف، و1 خزان المياه منزوعة الأملاح، وعدد(1) خزان مياه مفلترة ، وعدد(1) خزان مياه الحريق.. ومدة تنفيذ الأعمال 31 شهرا.
ولفت الوزير إلى أن محطة جنوب حلوان تأتى ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012 /2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب الزيادة المضطردة فى الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.
وأوضح شاكر أن مشروع المحطة يتكون من “3″ غلايات من النوع “ذات الضغوط فوق الحرجة” وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى عدد “3″ توربينات بخارية قدرة كل منها 650 ميجاوات.. وسيتم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف.
ونوه بأن التكلفة الاستثمارية للمحطة تبلغ قرابة الـ 11.7 مليار جنيه مصرى، ويشارك في تمويل المكون الأجنبى عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الدولى، والبنك الإسلامى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق الأوبك، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع المحطة بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات 18 عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر.. ومن المخطط بدء تشغيل الوحدة الأولى من المشروع فى شهر فبراير، على أن يتم ربط الوحدتين الثانية والثالثة فى مايو وأغسطس 2018 ، وأكد على استمرار قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
أ ش أ