“الكهرباء” تتعاقد على “حوش الخزانات” لمحطة جنوب حلوان بتكلفة 55 مليون ‏جنيه

تعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم على عملية حوش ‏الخزانات بتكلفة تصل إلى حوالى 55 مليون جنيه لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‏التي تبلغ قدرتها 1950 ميجاوات.. وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة ‏لتنفيذ مشروعاته. ‏

صرح بذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن حدود الأعمال ‏لعملية حوش الخزانات تتضمن تصميم وتوريد وتركيب 3 خزانات مازوت، و(1) خزان ‏سولار، و3 خزنات مياه المتكاثف، و1 خزان المياه منزوعة الأملاح، وعدد(1) خزان ‏مياه مفلترة ، وعدد(1) خزان مياه الحريق.. ومدة تنفيذ الأعمال 31 شهرا.‏

ولفت الوزير إلى أن محطة جنوب حلوان تأتى ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على ‏قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012 /2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية ‏الموحدة لاستيعاب الزيادة المضطردة فى الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض ‏الاستخدام. ‏

وأوضح شاكر أن مشروع المحطة يتكون من “3″ غلايات من النوع “ذات الضغوط فوق الحرجة” ‏وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى عدد “3″ توربينات ‏بخارية قدرة كل منها 650 ميجاوات.. وسيتم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ‏ك.ف.‏

ونوه بأن التكلفة الاستثمارية للمحطة تبلغ قرابة الـ 11.7 مليار جنيه مصرى، ويشارك في تمويل ‏المكون الأجنبى عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الدولى، والبنك الإسلامى ‏للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى ‏والاجتماعى، وصندوق الأوبك، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلى لإنتاج ‏الكهرباء.‏

وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ مشروع المحطة بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات 18 ‏عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر.. ‏ومن المخطط بدء تشغيل الوحدة الأولى من المشروع فى شهر فبراير، على أن يتم ربط الوحدتين ‏الثانية والثالثة فى مايو وأغسطس 2018 ، وأكد على استمرار قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات ‏من التغذية الكهربائية.‏

أ ش أ