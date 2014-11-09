أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجهولون يشعلون النيران في 3 سيارات لرئيس مباحث التهرب الضريبى وأسرته بالسويس

Google+ Print
مجهولون يشعلون النيران في 3 سيارات لرئيس مباحث التهرب الضريبى وأسرته بالسويس مجهولون يشعلون النيران في 3 سيارات لرئيس مباحث التهرب الضريبى وأسرته بالسويس

أرشيفية

أضرم مجهولون النار فى ثلاث سيارات شرطة يملكها ضابط شرطة وأسرته بمدينة السلام، وأتت النيران على الثلاث سيارات بالكامل، وتم اخطار النيابة لتولى التحقيق.

كان اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، قد تلقى بلاغا يفيد بقيام مجهولين بإضرام النيران فى 3 سيارات شرطة، مملوكة للرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبى وزوجته وشقيقة خلال توقف السيارات امام منزله بمدينة السلام 1 بحى فيصل.

توجه على الفور العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد ترك رئيس مباحث فيصل، وتبين للعميد محمد والى رئيس إدارة البحث الجنائى ان مجهولين حضروا لمنزله قرب الرابعة فجراً، وقاموا بإفراغ وقود على مقدمة وجسم كل سيارة، ثم أشعلوا النيران فى السيارات الثلاث، وأتت النيران على السيارات بالكامل، بينما تمكن رجال الأطفاء من إخماد ما تبقى من نيران ومحاصرته قبل امتدادها للمنزل.

انتقل فريق من نيابة السوييس بإشراف المستار احمد عبد الحليم صباح اليوم لمكان الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى، كما انتقل فريق مباحث قسم فيصل وتم تشيط المنطقة وسؤال الجيران وشهود الرؤية للتعرف على شخصية المتهمين مع توسيع دائرة الاشتباه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا