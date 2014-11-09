جربي وصفة كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند، وصفة مميزة وشهية

مقادير كيك الفانيليا:

كوب ونصف دقيق

5 حبات بيض

كوب وربع سكر ناعم

ربع كوب زيت ذرة

ملعقة صغيره ونصف بايكنج باودر

ملعقة صغيره فانيليا

مقادير التزيين:

شوكولاتة نوتيلا للتزيين

جوز هند مفروم فرماً ناعماً

طريقة التحضير:

1. لتحضير الكيك: تدهن صينية مربعة بقليل من الزيت وترش بالدقيق.

2. اخلطى السكر مع الزيت ثم أضيفى البيض بالتدريج حتى يصبح القوام مرتفعاً.

3. ضعى الدقيق والبيكينج بودر والفانيليا في وعاء ثم أضيفى إليهم خليط الزيت والسكر وقلبى الخليط جيداً.

4. اسكبى الخليط فى الصينية المجهزة سابقاً.

5. أدخلى الصينية إلى الفرن المسخن سابقاً واخبزيها لمدة نصف ساعة وحتى تنضج جيداً.

6. تُخرج الكيكة من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم تقطع الى مربعات متساوية الحجم.

7. لتزيين الكيك: توضع شوكولاتة النوتيلا فى حمام مائى دافئ حتى تسيح. و تغطى مربعات الكيك بلطف من جميع الجوانب بشكولاتة النوتيلا، ويرش فوق المربعات جوز الهند المبشور

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