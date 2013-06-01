سقوط مُدوٍّ لتنظيم الإخوان فى المجمع الانتخابى لجامعة القاهرة

اليوم.. أعضاء المجمع يجتمعون فى كلية الحقوق وإعلان اسم الفائز 8 يونيو

كتب : مصطفى عريشة منذ 10 دقائق

فشل تنظيم الإخوان فى السيطرة على انتخابات رئاسة جامعة القاهرة، وتعرض لهزيمة ساحقة فى اختيار أعضاء المجمع الانتخابى، فيما يجتمع اليوم المجمع الانتخابى لكليات جامعة القاهرة فى كلية الحقوق لإعلان إجراءات الترشح لانتخابات رئيس جامعة القاهرة ووضع الجدول الزمنى المحدد لعرض برامج المرشحين والتصويت وفتح باب الطعون، ومن المقرر أن يعلن اسم رئيس الجامعة الفائز بالمنصب 8 يونيو الجارى.

وشهدت انتخابات المجمعات الانتخابية للجامعات سقوطا مدويا لأعضاء هيئة التدريس الممثلين للإخوان المسلمين حيث لم تزد نسبتهم عن 10%، فيما سيطر المستقلون والليبراليون على غالبية المجمع الانتخابى للجامعة.

وانتهت انتخابات المجمع الانتخابى لكلية الإعلام بفوز كل من الدكتور عدلى رضا، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتور سعيد الغريب الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والمعروف بانتمائه للإخوان، والدكتور محرز غالى والدكتور عادل عبدالغفار، الأستاذ بقسم الإذاعة.

ويمثل كلية الآثار كل من الدكتور حسان إبراهيم عامر الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار المصرية، والدكتور أحمد رجب محمد المدرس بقسم الآثار الإسلامية، والدكتور جمعة عبدالمقصود المدرس بقسم الترميم، والدكتور ناصر مكاوى الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية، والدكتور طارق توفيق مدرس بقسم الآثار المصرية أيضاً، ممثلين لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار فى انتخابات رئيس جامعة القاهرة، كأعضاء للمجمع الانتخابى.

ويمثل كلية الآداب كل من الدكتور سيد البحراوى الأستاذ المتفرغ، والدكتور هيثم مشهور، والدكتورة عبير عبدالحافظ، أعضاء حركة «9 مارس». والدكتور عبدالحكيم راضى الأستاذ المتفرغ والدكتورة رجاء أحمد على والدكتورة أمنية عامر، فى حين خسر أعضاء جماعة الإخوان المرشحين داخل انتخابات المجمع الانتخابى للكلية.

ويمثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كل من الدكتور مصطفى كامل والدكتورة هبة رءوف عضوى هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بالكلية والدكتور سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد والدكتور عبدالناصر سعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ليلى الخواجة المدرس بقسم الاقتصاد والدكتور أحمد جاد المدرس بقسم الإحصاء.

وشهدت انتخابات المجمع الانتخابى للجامعة انتخاب 147 عضواً من أعضاء هيئات التدريس بالكليات تبدأ مهام عملهم بالمقارنة بين برامج المرشحين لرئاسة الجامعة، ثم التصويت لاختيار الفائز برئاسة الجامعة فى السنوات الثلاث المقبلة خلفا للدكتور حسام كامل رئيس الجامعة الحالى الذى بلغ سن التقاعد قبل انتهاء فترة رئاسته للجامعة.

وحصل الأساتذة المنتمون لتنظيم الإخوان على مقعد واحد من بين 4 مقاعد فى كلية دار العلوم وفاز الدكتور عادل عبدالجواد المنتمى لتنظيم الإخوان بمقعد وحيد فى انتخابات المجمع الانتخابى لكلية الهندسة.

فيما واجه الإخوان هزيمة ساحقة فى بقية كليات ومعاهد الجامعة، لتقضى على آمال تنظيم الإخوان فى المنافسة على منصب رئيس جامعة القاهرة.

وعلمت «الوطن» أن تنظيم الإخوان بدأ يعيد الحسابات فيما يخص لعبة الانتخابات بالجامعة بعد الهزيمة التى لحقت بأعضائه فى انتخابات المجمعات الانتخابية للكليات، حيث يدخل الإخوان فى مفاوضات مع عدد من المرشحين للقيام بدعمهم داخل المجمع الانتخابى للجامعة، مقابل اتفاق بتولى أساتذة منهم منصبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

ومن المقرر أن تعلن حركة «9 مارس» عن مرشحها التى ستدعمه فى الانتخابات فى مواجهة بعض المرشحين ذو الميول الإخوانية والتى سيعتمد عليهم الإخوان فى الانتخابات فى محاولة لتفتيت الأصوات بين المرشحين، بينما يواجه التيار الليبرالى المتمثل فى الدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق منافسة شديدة مع عدد من أساتذة مستقلين أصحاب شعبية كبيرة داخل نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن جهة أخرى يعلن الدكتور عز الدين أبوستيت المرشح لرئاسة الجامعة برنامجه الانتخابى أمام المجمع الانتخابى اليوم حيث رفض أكثر من مرة الإفصاح عن برنامجه قبل انعقاد المجمع الانتخابى للجامعة.