البابا تواضروس: الوحدة بين الكنائس تتحقق بالمحبة والحوار

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن الوحدة بين الكنائس في تصوره الشخصي تبدأ بالمحبة وتستمر بالحوارات اللاهوتية والشراكة في المجالات المختلفة كالتعليم والرهبنة والتنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات وتكمل بالصلاة.

وأضاف البابا تواضروس – في كلمته خلال احتفالية هيئة برو/ أورينتا للحوار بين الكنائس الكاثوليكية والشرقية خلال زيارته الحالية للنمسا – “نأمل في أن يتم الاتفاق بين جميع الكنائس حول يوم عيد القيامة وتوحيده في كل كنائس العالم في أقرب وقت”.

ويشارك البابا في احتفالية هيئة برو/ أورينتا باليوبيل الذهبي لتأسيسها بحضور البطريرك المسكونى برثلماوس والكاردينال كوخ مسئول لجنة الوحدة والحوار بالفاتيكان والكاردينال شونبورن رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا وممثلي الكنيسة السريانية ويوهان مارثا رئيس الهيئة.

أ ش أ