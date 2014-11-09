غداً.. المؤتمر السنوي لرؤساء أقاليم ومدن الأورومتوسطية بالأقصر

تستضيف محافظة الأقصر، غداً الإثنين، فعاليات المؤتمر السنوي لرؤساء أقاليم ومدن الأورومتوسطية .

ويحضر المؤتمر رؤساء البلديات والممثلين الإقليميين من الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من البلدان المتوسطية الشريكة بمشاركة المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة جنوب المتوسط بيرناردينو ليون.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر من المسئولين المصريين كلا من عادل لبيب وزير التنمية المحلية و الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ومصطفي مدبولي وزير الإسكان والدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة .

وستكون التنمية الزراعية والصناعية وتعزيز السياحة المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من بين المواضيع الرئيسية التي تطرح للمناقشة.

وسيكون التوقيع على إعلان للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ​​لتعزيز التعاون القائم وزيادة مساهمتهما في تطوير البعد الإقليمي للشراكة الأوروبية المتوسطية من بين أهم لحظات هذه الدورة العلنية .

كما سيتم التوقيع على إعلان مع مؤسسة التدريب الأوروبية من أجل خلق مختلف أوجه التآزر فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التعليم والتدريب وسوق العمل في إطار سياسة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.