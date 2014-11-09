إنشاء مدينة طبية واعتماد 8 مراكز حضانة لمنسوبات جامعة الإمام

أعلن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، عن موافقة المقام السامي إنشاء مدينة طبية ضخمة تشمل مراكز أبحاث علمية ومستشفى بسعة 1200 سرير، منوهاً إلى تشكيل لجنة لتخصيص أرض للمشروع في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور أبا الخيل، توجه الجامعة لإنشاء مستشفى متكامل يقدم خدمات صحية متميزة بكوادر طبية ومهنية على مستوى عال لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، بسعة 100 سرير، فضلاً عن اعتماد إنشاء ثمانية مراكز حضانة لأطفال منسوبات الجامعة، سيبدأ العمل فيها قريباً، علاوة على إنشاء مكتبة للطالبات بكامل تجهيزاتها ليتمكن من ارتيادها في جميع الأوقات بدلاً من يوم واحد في الأسبوع.

وشدد على ضرورة تفعيل استخدام التقنية في جميع معاملات الجامعة وخاصة للطلاب والطالبات، تسهيلاً للعملية التعليمية من جهة والإدارية من جهة ثانية، وتفعيل برنامج "البلاك بورد" لفتح قنوات التواصل بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وضرورة إتقان طالب الدراسات العليا استخدام التقنية واللغة الإنكليزية التي تدعمها الجامعة.

وأبدى مدير جامعة الإمام، في أول لقاء تنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بين مديرها وطلابها المعيدين والمعيدات، تفاعلاً جاداً وفعالاً مع جميع مشاكلهم، مطلقاً عدداً من التوجيهات بسرعة إنجاز جميع الأعمال التي يحتاجها الطلاب لتسهيل دراساتهم العليا وعملهم الوظيفي في الجامعة كمعيدين، والتأكيد على حصولهم على حقوقهم الوظيفية والعلمية، ومن ذلك التوجيه بتمويل المشاريع العلمية والفعاليات، كتنظيم المعارض وغيرها، ما يدعم العملية التعليمية وأهداف الجامعة في خدمة المجتمع، فضلاً عن حل مشكلات الطلاب والطالبات من خارج الرياض بتوفير سكن لهم إما باستئجار مبانٍ سكنية أو النظر في تعويضهم ببدل مادي.

وأحال سؤال إحدى الطالبات حول إمكان تطبيق برنامج التوأمة مع جامعات أميركية وأوروبية للتعليم المعتمد عن بعد، فتمت الإجابة عليه بأن الجامعة مازالت تتواصل مع جامعات في الخارج، إذ إن برامج التوأمة تحكمها الكثير من القيود والإجراءات وأثنى خلال اللقاء على الحضور اللافت للطالبات الذي فاق أعداد الطلاب، مشددا بتطبيق الإجراءات النظامية بحق الطلاب الذين لم يحضروا اللقاء.