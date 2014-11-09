8 جلسات تناقش (58) بحثاً في ندوة «طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول»

يناقش الباحثون المشاركون في الندوة الدولية عن : (طباعة القرآن الكريم بين الواقع والمأمول ) التي ينظمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في الثالث من شهر صفر القادم 1436ه ، وعلى مدار ثلاثة أيام (58) بحثاً في ثمان جلسات ، كما سيعقد معرضاً مصاحباً وورش عمل بمشاركة من داخل المملكة وخارجها .

الجلسة الأولى

ففي اليوم الأول الثلاثاء الثالث من الشهر « يوم افتتاح الندوة « ، تعقد جلستان مسائيتان تناقش في أربع قاعات (15) بحثاً ، الجلسة الأولى تعقد في القاعة الأولى من الساعة الرابعة عصراً وحتى الخامسة والنصف مساءاً ويترأس الجلسة : معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أما مقررها فهو : الدكتور مصطفى بن عمر حلبي وتناقش أربعة بحوث ، البحث الأول بعنوان : ( تاريخ طباعة القرآن الكريم في أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر ) والمقدم من الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الخطيب ، والثاني : ( طباعة القرآن الكريم في البنغال ) والمقدم من الدكتور أبو بكر محمد زكريا ، والبحث الثالث بعنوان : ( تاريخ طباعة القرآن الكريم في المغرب ) والمقدم من الأستاذ الدكتور حسن إدريس عزوزي ، والبحث الرابع بعنوان : ( طباعة القرآن الكريم في مصر في عهد محمد علي باشا و أسرته ) والمقدم من الدكتورة سماح عبدالمنعم السلاوي .

وفي القاعة الثانية من الجلسة الأولى يرأس الجلسة فضيلة الدكتور عبدالله بن على بصفر ، ومقررها الدكتور وليد بن بليهش العمري ، وتناقش أربعة بحوث ، البحث الأول بعنوان : ( تاريخ طباعة القرآن الكريم في أوروبا ) للدكتور ميخائيلو يعقوبوفيتش ، والثاني (تاريخ طباعة المصحف في موريتانيا ) للأستاذ محمدن أحمد سالم أحمدو ، والبحث الثالث بعنوان : ( الشمرلي تاريخ عريق في طباعة المصحف الشريف) للدكتور محمد فوزي مصري رحيل ، والرابع بعنوان ( طباعة القرآن الكريم في شبه القارة الهندية : تاريخ ونماذج ) للأستاذ محمد نصير خان ثاقب .

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية تبدأ من الثامنة مساءاً وحتى التاسعة والنصف مساءاً ، ويرأس الجلسة فضيلة الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد ومقررها الأستاذ الدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذوي ، وتناقش أربعة بحوث ، البحث الأول بعنوان: (تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى المستشرقين ) للدكتور أنور محمود حلمي زناتي ، والثاني: ( طباعة القرآن الكريم في المملكة المغربية في الفترة بين 1879- 2011م ) للدكتور أحمد محمد السعيدي ، والبحث الثالث بعنوان: ( تاريخ طباعة القرآن الكريم ونشره في باكستان ) للأستاذ محمد أكرم ، والبحث الرابع بعنوان : ( تاريخ طباعة المصحف الشريف في مصر ) للدكتورة آمال رمضان عبدالحميد .

باحثون وباحثات من داخل المملكة وخارجها ومعرض وورش عمل

وفي القاعة الثانية من الجلسة الثانية ، التي تعقد في ذات الوقت ، ويرأسها معالى الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، ومقررها الدكتور خالد بن عبدالمعطي العوفي ، وتناقش ثلاثة بحوث ، البحث الأول بعنوان : ( طباعة المصحف الشريف في الجزائر ) للأستاذ رضوان إبراهيم لخشين ، والثاني : ( أضواء على المصاحف المطبوعة في أوروبا بالمكتبة التراثية في الدوحة ) للأستاذ يوسف ذنون عبدالله ، والبحث الثالث بعنوان : ( تاريخ طباعة القرآن الكريم في جمهورية باكستان ) للأستاذ أبو طلحة محمد يونس الكشميري .

الجلسة الثالثة

وفي اليوم الثاني الأربعاء الرابع من الشهر ، تعقد أربع جلسات في الفترتين الصباحية والمسائية ( الجلسات الثالثة، والرابعة ، والخامسة ، والسادسة (جلستان في الصباح ، وجلستان في المساء حيث يتم مناقشة (27) بحثاً ، تعقد الجلسة الثالثة في القاعة الأولى من الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة وحتى العاشرة والربع صباحاً ، ويرأس الجلسة معالي الدكتور عدنان بن عبد الله المزروع، أما مقررها فهو الدكتور عبد الحي بن دخيل الله المحمدي، وتناقش ثلاثة بحوث ، البحث الأول بعنوان : ( تاريخ طباعة المصحف الشريف في الهند ) الشيخ صاحب عالم قمر الزمان ، والثاني بعنوان : (عناية المغاربة بطباعة القرآن الكريم ونشره ) للدكتور محمد إدريس عبدو ، والبحث الثالث بعنوان :( تاريخ طباعة المصحف الكريم في الجزائر الأستاذ عبد الهادي لعقاب .

وفي القاعة الثانية من الجلسة الثالثة ، التي تعقد في ذات الوقت ، ويرأسها معالي الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة، ومقررها الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي وتناقش أربعة بحوث ، البحث الأول بعنوان : (منهج لجنة تصحيح وضبط وطباعة المصاحف ونشرها في وزارة الداخلية الماليزية) مقدم من الدكتور خير الأنوار بن محمد البكري ، والثاني بعنوان: (دراسة نقدية لمصحف الشيخ ظفر إقبال السيالكوتي ) للدكتور أحمد ميان تهانوي فاروقي ، والبحث الثالث بعنوان : (رسم مصحف مطبعة تاج : دراسة نقدية مقارنة) مقدم من الدكتور محمد شفاعت رباني، والبحث الرابع :(مذهب الضبط وأسسه في المصاحف المطبوعة) مقدم من الأستاذ محمد أسد الله .

الجلسة الرابعة

وتعقد الجلسة الرابعة من الساعة العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة صباحاً ، ففي القاعة الأولى للجلسة التي يرأسها الأستاذ الدكتور يحيى بن محمود جنيد، ومقررها الدكتور ماجد بن علي الماجد ، يتم مناقشة أربعة بحوث ، الأول بعنوان : (الألفات المختلف فيها بين الحذف والإثبات في المصاحف المطبوعة) مقدم البحث الدكتور السيد فرغل أحمد ، والبحث الثاني بعنوان : (المقطوع والموصول بين رسم المصحف والأداء اللغوي : مصحف المدينة المنورة أنموذجاً ) مقدم من الدكتور وليد مقبل السيد علي الديب، والبحث الثالث بعنوان: (مذاهب العلماء في تقدير المحذوف وتحديد الزائد وأثرها في ضبط المصحف ) مقدم من الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد ، والبحث الرابع بعنوان:( علامات الضبط في المصاحف بين الواقع والمأمول ) مقدم من الأستاذ الدكتور أحمد خالد يوسف شكري .

وفي القاعة الثانية لهذه الجلسة التي يرأسها فضيلة الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، ومقررها الدكتور علي بن دخيل الله الحازمي تناقش أربعة بحوث الأول بعنوان : ( الرسم العثماني وأثره في روايات القراءات ) مقدم من الدكتور ناصر بن سعود القثامي ، والثاني بعنوان : (تطوير خط الرسم العثماني « حفص « بألوان المصحف الأصلية ) مقدم الدكتور عادل عزت عيد عبد المعطي حماد ، والبحث الثالث بعنوان : ( التزام الرسم العثماني في المصاحف المطبوعة بطريقة برايل بين الواقع والمأمول ) مقدم من الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحيميد ، والبحث الرابع بعنوان : (أدلة الرسم بين الدراية والرواية ) مقدم من الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص .

الجلسة الخامسة

وتعقد الجلسة الخامسة من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف ويرأسها الأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي ، ومقررها الدكتور علي بن عايش المزيني وتناقش ثلاثة بحوث الأول بعنوان : ( العدد المعتمد لآي القرآن الكريم في المصاحف المطبوعة ) مقدم من الدكتور باسم حمدي حامد السيد ، والثاني : ( الترميز اللوني في المصاحف الشريفة بين اصطلاحات السلف ودعوى التجديد ) مقدم من الدكتور حسن عبد الهادي حميتو ، والثالث بعنوان : ( مراجعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد برواية ورش : تعريف وبيان للجهود المبذولة ) البحث الدكتور أمين محمد أحمد الشيخ الشنقيطي .

وفي القاعة الثانية من هذه الجلسة التي يرأسها فضيلة الدكتور محمد الأمين بن خطري، ومقررها الدكتور منصور بن عبد العزيز الحجيري ، يتم مناقشة ثلاثة بحوث ، الأول بعنوان : ( علامات الوقف في المصاحف المطبوعة ) مقدم من الدكتور رمضان بن إبراهيم بن عبد الكريم موسى ، والثاني بعنوان : (علامات التحزيب في المصاحف المطبوعة ) مقدم من الدكتورة أميرة عبد الرحمن علي عمار ، والبحث الثالث بعنوان :( الضوابط العلمية لمراجعة المصاحف وتدقيقها ) مقدم من الدكتور عادل إبراهيم أبو شعر .

الجلسة السادسة

وتعقد الجلسة السادسة من الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة حتى التاسعة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد ومقررها الدكتور إسماعيل أحمد النزاري وتناقش الجلسة التي تعقد في القاعة الأولى ثلاثة بحوث ، الأول بعنوان : ( فن تجليد المصاحف المخطوطة والمطبوعة وزخرفتها : دراسة مقارنة ) مقدم من الدكتور أسامة أحمد مختار مصطفى ، والثاني بعنوان : (جمالية المصحف الشريف ) مقدم من الأستاذ الدكتور إدهام محمد حنش ، والبحث الثالث بعنوان : (الألواح القرآنية وسبل التطوير ) مقدم من الأستاذ مولاي جعفر بو هلال .

وفي ذات الإطار تعقد في القاعة الثانية جلسة من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان ، ومقررها الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي وتناقش ثلاثة بحوث ، الأول بعنوان: ( طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل في ماليزيا : واقعها ومستقبلها) مقدم من الدكتور محمد مستقيم محمد ظريف ، والثاني بعنوان : (نشر القرآن الكريم للصم وضعاف السمع : دراسة عملية على مدارس الصم بقطاع غزة ) مقدم من الأستاذ سماح مفتي علي الحلو ، والثالث بعنوان : ( إعداد النص القرآني لذوي الثقافة الإسلامية القليلة ) مقدم من الدكتور ف عبد الرحيم .

الجلسة السابعة

وفي اليوم الثالث والأخير من الندوة « يوم الخميس الخامس من شهر صفر تعقد الجلستان الأخيرتان « السابعة والثامنة ، ففي القاعة الأولى للجلسة السابعة التي تعقد من الساعة 8:45 دقيقة إلى 10:15 صباحاً ، برئاسة معالي الأستاذ الدكتور أحمد سير مباركي ، ومقررها الدكتور عبدالله بن محمد دمفو وتناقش أربعة بحوث : البحث الأول بعنوان : ( حوسبة القراءات القرآنيه دراسة تطبيقية) مقدمه من الأستاذ بدر محمود مصطفى إبراهيم ، والبحث الثاني بعنوان : (تصميم موقع إلكتروني مقترح لنشر القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية) مقدم من الدكتور السيد عبدالمولى السيد أبو خطوة ، والبحث الثالث بعنوان : (نشر القرآن الكريم رقمياً : الضوابط والمحترزات ) مقدم من عبدالله محمد مهدي الأنصاري ، والبحث الرابع بعنوان: ( التقنيات الحديث والوسائط المتعددة وأثرها في نشر القرآن الكريم ) مقدم من الدكتور فادي محمود الرياحنه .

وفي القاعة الثانية من الجلسة التي تعقد في ذات الوقت برئاسة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ، ومقررها الدكتور علي بن عتيق الحربي ، وتناقش أربعة بحوث ، الأول بعنوان : (التعرف الآلي على خطوط المصاحف المكتوبة بالخط المغربي دراسة تطبيقية لعينات خطية معزوله) مقدم من الأستاذة سليمة يحياوي ، والبحث الثاني بعنوان : (مراجعة النص القرآني وتدقيقه آلياً : دراسة لغوية حاسوبية ) مقدم من الدكتور عمرو جمعه عبد رب الرسول عبدالمنعم ، والبحث الثالث بعنوان : (نحو بناء وتطوير مدقق إملائي آلي للنص القرآني المطبوع رقمياً ) مقدم من الدكتور المعتز بالله السعيد طه ، أما البحث الرابع بعنوان : (تأمين النص الرقمي للقرآن الكريم ) مقدم من الأستاذ الدكتور مصطفى جاد الحق محمد .

الجلسة الثامنة

وتعقد الجلسة الثامنة والأخيرة في قاعتين من الساعة 10:30 صباحاً إلى 12 ظهراً ، حيث يرأس الجلسة التي تعقد في القاعة الأولى الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي ، ومقررها فهو الدكتور خالد الهبيدي وتناقش أربعة بحوث : البحث الأول بعنوان :( المصاحف الرقمية: الإمكانات وتطورات التطوير) مقدم من الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الغانمي، والبحث الثاني بعنوان :(جهود مجمع الملك فهد في طباعة المصحف الشريف ورقياً ) مقدم من الأستاذ محمد سعيد أحمد مبارك ، والبحث الثالث بعنوان : (نحو برنامج الباحث القرآني: المنهج والنموذج) مقدم من الأستاذ أحمد صالح محمد هاشم، والبحث الرابع بعنوان : (جهود مجمع الملك فهد في نشر القرآن الكريم إلكترونياً ) مقدم من الأستاذ هاني زكي محمد الفل .

أما القاعة الثانية من هذه الجلسة فيرأسها الدكتور عماد بن زهير حافظ ، ومقررها الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن سليمان المزيني وتناقش أربعة بحوث ، البحث الأول بعنوان : (جهود اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية في المجمع ، ودورها في الإعداد والتدقيق) مقدم من الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي ، والبحث الثاني بعنوان : ( أمن المعلومات في مجال الوسائط المتعددة الرقمية للقرآن الكريم) مقدم من الدكتور عمر منار طين، والبحث الثالث بعنوان : (المعالجة الرقمية في مجمع الملك فهد لنشر النص القرآني وآفاقها المستقبلية) مقدم من الدكتور حازم سعيد حيدر، والبحث الرابع بعنوان : (مراقبة الإنتاج في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) مقدم من طلال رازن الرحيلي .