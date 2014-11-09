متوسطة السروات تقيم إفطاراً للطلاب الصائمين في يوم «عاشوراء»

في بادرة تربوية وتعليمية لغرس سنة نبوية عظيمه أقامت متوسطة السروات بحي المعيزيلة شرق الرياض افطاراً جماعياً يوم الاثنين الماضي للصائمين من الطلاب يوم عاشوراء وسبق ذلك إعداد الطلاب وتعريفهم بهذا اليوم ومشروعية صيامه وفضله واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الدالة على عظيم هذه السنة.

وشهدت الفكرة تفاعلاً كبيراً من بعض أهل الحي لتشجيع وتحفيز الطلاب الذين تميزت مشاركتهم وأسهموا في إعداد بعض أصناف الفطور.

وشكر آباء وطلاب إدارة المدرسة عبر مديرها الاستاذ عبدالله الشهري وكادر المعلمين المكون من رائد التوعية الاسلامية الاستاذ عبدالله بن حمود ورائد نشاط الطلاب الاستاذ عبدالله الحربي والمرشد الطلابي الاستاذ متعب الحربي، على تنفيذ فكرة الإطار الجماعي للطلاب لصيام عاشوراء كما أشادوا بحرصهم على إقامة وتكثيف نشاطات لا صفية والتذكير بأهمية وفضل مواسم الخير ومشيرين إلى مناشط أخرى أقامتها المدرسة مثل مشروع السقيا الذي قام بتظافر الجهود بين المعلمين والطلاب كصدقة جارية عن زميلهم الذي توفي العام الماضي في حادث مروري، والحلقات الصباحية اليومية للقران الكريم التي تجاوز طلابها 70.

من جهته أشار رائد التوعية الاسلامية إلى استباق يوم عاشوراء بتذكير الطلاب عبر الملصقات التي تحمل الأحاديث الدالة على فضل هذا اليوم وكذلك بعض العبارات التوجيهية والمحفزة لصيام يوم عاشوراء، كما تطرق إلى العمل على مشاريع مقبلة مثل برنامج بر الوالدين الذي تسعى المدرسة من خلالها إلى غرس قيمة البر بهما عبر عدد من الأنشطة، وشكر باسمه وباسم طلاب جماعة التوعية إدارة المدرسة التي لم تتأخر عن دعم وتحفيز "التوعية" وتكثيف الأنشطة الطلابية في المدرسة.