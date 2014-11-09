نتنياهو: ندرس احتمالية سحب جنسية أي مواطن يدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيوعز إلى وزير الداخلية بدراسة احتمال سحب جنسية أي مواطن يدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل.

ونقل راديو صوت إسرائيل اليوم الأحد عن نتنياهو قوله إنه أوعز كذلك بالمضي قدما نحو إخراج تنظيمي “المرابطون” و”المرابطات” العاملين في الحرم القدسي الشريف من دائرة القانون.

وأشار رئيس الوزراء تعليقا على أحداث كفر كنا إلى أن إسرائيل بصفتها دولة قانون لن تتحمل المشاغبات بل ستعمل ضد كل من يقوم بإلقاء الحجارة وإغلاق الطرقات.

وعلى صعيد آخر ، أعربت أوساط في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عن اعتقادها بأنه لن يكون هناك مفر أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلا إقالة وزير شئون حماية البيئة عمير بيرتس.

وذكر راديو “صوت إسرائيل” اليوم “الأحد” أن هذا الاعتقاد جاء بعد أن أعلن الوزير بيرتس أنه لن يبقى في الحكومة إذا واصلت سياستها الحالية في المجالين الاقتصادي والسياسي ، لافتا إلى أن لن يدعم مشروع ميزانية الدولة لدى طرحه على الكنيست غدا الاثنين للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

من جانبه، قال نائب الوزير الليكودي أوفير اكونيس إن الوزير بيرتس تجاوز كافة الخطوط الحمراء ويجب إقالته .

> يشار إلى أن بيرتس هاجم أيضا رئيس الوزراء متهما اياه بالانجرار وراء جهات يمينية متشددة والسماح لها بإشعال نار العنف في إسرائيل.