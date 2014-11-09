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بالفيديو.. شرطي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا بدم بارد

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كشف تسجيل بثه ناشطون فلسطينيون على الإنترنت كيفية مقتل الشاب الفلسطيني خير حمدان، 22 عاماً، من بلدة كفركنا داخل الخط الأخضر فجر السبت.

ويظهر التسجيل محاولة الشاب الغاضب مهاجمة سيارة للشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة، وقيام عناصر الشرطة بقتله بدم بارد، علماً أنه كان باستطاعتهم السيطرة عليه بكل سهولة.

ويأتي قتل الشاب في أجواء من التوتر الشديد في القدس الشرقية المحتلة وفي الضفة الغربية المحتلة، بحسب موقع «العربية نت».

في المقابل، قال بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية إن خير تدخل خلال توقيف أحد أقربائه في كفركنا شمال إسرائيل، مهدداً الضباط بسكين.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة أطلقت عدة عيارات تحذيرية قبل أن تفتح النار عليه، علماً أن الفيديو أظهر أن الشرطي الذي قتل الفتى أطلق النار من مسدسه مباشرة ما إن ترجل من السيارة العسكرية. وأوضحت الشرطة أن الشاب توفي خلال نقله إلى المستشفى.

كما قالت الشرطة الإسرائيلية إن نحو 50 شاباً أقاموا صباح السبت حواجز وأشعلوا النار بإطارات عند مدخل القرية، موضحة أنها تمكنت من تفريقهم وتعزيز قواتها في القطاع. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن تجار كفركنا يقومون بإضراب احتجاجي.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية التأهب الى الدرجة الثالثة في المدن العربية الإسرائيلية بعد تظاهرات تلت مقتل الشاب العربي برصاص الشرطيين.

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