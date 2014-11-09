فضائية عراقية: إصابة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي بجروح خطيرة في “ضربة جوية”

نقلت قناة “الحدث” العراقية عن مصادر عشائرية، أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي أُصيب بجروح خطيرة من جراء ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في مدينة القائم الحدودية، والتي أدت إلى مقتل عددٍ من قيادات التنظيم، بحسب “سبق” السعودية.

ووفقا لموقع فضائية “الحدث”، أكد النائب عن محافظة الأنبار العراقية، محمد الكربولي، أن طائرات التحالف الدولي استهدفت مساء السبت اجتماعاً لقيادات تنظيم داعش بجزيرة القائم الحدودية غرب الأنبار وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى، ما أحدث إرباكاً شديداً بين صفوف عناصر التنظيم الذين قطعوا كل الطرقات في القائم من أجل نقل جرحاهم إلى مستشفى القائم الذي غصت ردهاته بالمصابين والأشلاء.

وأشار الموقع إلى أنه لم يتم التيقن من صحة الخبر حتى الآن.