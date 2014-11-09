طائرة عسكرية لنقل إحدى المصابات في حادث الكوامل بسوهاج للعلاج بالقاهرة

وافق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إرسال طائرة عسكرية خاصة لنقل الطالبة سارة صلاح إحدى طالبات الجامعة المصابات في حادث طريق الكوامل للعلاج بأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة .

وقال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج إن موافقة وزير الدفاع جاءت بناء على طلب من المحافظة لافتا إلى أن الطائرة ستصل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، المحتجزة بها، صباح الأحد، لنقل الطالبة المصابة إلى القاهرة.

وأعرب والد الطالبة المصابة خلال اتصال تليفوني قام به رئيس الجامعة عن سعادته وتقديره لهذا القرار، الذي يوضح اهتمام القيادة السياسية بأبناء الصعيد.

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت حادثا مأساويا مروعا، الأحد الماضي، بتصادم سيارة ميكروباص قيادة محمد حسن مرسي، 33 سنة، (يستقلها مجموعة من طالبات جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل) بالسيارة رقم 53941 / 50001 نقل سوهاج بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ لقائد الميكروباص مما نتج عنه مصرع قائد السيارة الأولى و10 طالبات وإصابة 7 طالبات آخريات بإصابات متفرقة وجروح وكسور.

وتم نقل جثث المتوفيات والمصابات إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج الجامعة وسوهاج التعليمى وأخميم المركزي، وأسيوط الجامعي.