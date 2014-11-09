واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

رحب البيت الأبيض بتكشيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف خالد محفوظ بحاح.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بيرناديت ميهان – في بيان أصدره البيت الأبيض – إن الولايات المتحدة ترحب بجهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح وقادة البلاد السياسيين من أجل تشكيل حكومة تضم كافة الأطراف للوفاء بطموحات الشعب اليمني بصورة أفضل.

وأكد البيان التزام واشنطن بدعم جميع اليمنيين في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الوطنية والسلام الموقعة في سبتمبر الماضي ونتائج الحوار الوطني.

وأوضح البيان أن الحكومة القائمة على أساس التعدد الحزبي يجب أن تمثل وحدة اليمن على حساب أي مصالح فردية وحزبية التي قد تعرقل تحقيق أهداف الشعب اليمني.

وجدد البيان التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية ومواجهة تهديدات تنظيم القاعدة، والتي اعتبرها البيان تهديدات مشتركة.

أ ش أ