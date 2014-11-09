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اليوم .. أوباما يبدأ جولة للمشاركة في قمم “أبيك” و”الآسيان” و”مجموعة العشرين”

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اليوم .. أوباما يبدأ جولة للمشاركة في قمم “أبيك” و”الآسيان” و”مجموعة العشرين” اليوم .. أوباما يبدأ جولة للمشاركة في قمم “أبيك” و”الآسيان” و”مجموعة العشرين”

يبدأ اليوم الاحد، الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة آسيوية تشمل الصين وبورما، بالإضافة إلى أستراليا.

وقال مسئول كبير بالإدارة الامريكية في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يشارك أوباما خلال زيارته للصين في اعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي للدول الآسيوية والمحيط الهادي والمعرف باسم “ابيك”، بالاضافة الى اجراء مباحثات مع الرئيس الصيني لدعم العلاقات الثنائية.

وأضاف المسئول الامريكي أن اوباما سيحضر خلال زيارته لبورما اجتماعات قمة شرق آسيا وكذلك سيشارك في قمة “الولايات المتحدة -الاسيان” وذلك لبحث بناء مؤسسات متعددة الاطراف لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية المتزايدة.

وأعلن المسئول أن الاجتماعات ستتطرق أيضا إلى سبل دعم التعاون مع تلك الدول لمواجهة فيرس “ايبولا” والتهديدات التي يمثلها تنظيم “داعش”.

وفي بريسبان بأستراليا سيشارك أوباما في اجتماعات قمة دول العشرين،

وتعد هذه هي الجولة الثانية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى آسيا خلال هذا العام والسادسة من نوعهما منذ توليه الرئاسة عام 2009.

أ ش أ

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