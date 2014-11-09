الخرطوم: رصاص وقتلى.. أمام قصر الرئاسة

اعلنت الرئاسة السودانية ان شخصاً من جنوب كردفان هاجم القصر الرئاسي في الخرطوم امس حاملاً سيفاً وتمكن من نزع سلاح احد عناصر الحرس فقتل اثنين منهم قبل ان يرديه الحرس. وقال عماد سيد احمد المسؤول الاعلامي في رئاسة الجمهورية لفرانس برس "رفض المهاجم التوقف عند البوابة الغربية للقصر الجمهوري وأخذ سلاح احد الحراس وقتل اثنين منهم قبل ان يطلق الحراس عليه النار ويردوه قتيلا".

وأكد سيد احمد ان الرئيس عمر البشير ومساعديه لم يكونوا داخل القصر عند وقوع الحادث.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد: ان المهاجم الذي وصفه ب"المختل عقلياً" وصل الى مدخل القصر الجمهوري يحمل سيفاً واستخدمه في قتل احد عناصر الحرس. وأضاف في بيان تلقته فرانس برس "اخذ الرجل بندقية الحارس واطلق النار على الحرس وقتل احدهم قبل ان تتعامل معه الخدمة العسكرية بالقصر واردته قتيلاً". وأكد الصوارمي بأن المهاجم اسمه صلاح كافي كوه واصوله من مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، حيث يقاتل متمردون حكومة الخرطوم منذ عام 2011. وأكد صحافي من فرانس برس أن الاوضاع خارج القصر هادئة ظهر امس حيث اغلقت الشرطة احد الطرقات قرب المكان. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الشهر الماضي أن البشير البالغ من العمر سبعين عاماً ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب البلاد سيترشح للانتخابات المزمع اجراؤها في ابريل 2015.