أمير مكة تشـرف بغسل الكعبة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة امس بغسل الكعبة المشرفة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المسجد الحرام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم. وطاف سموه فور وصوله بالبيت العتيق، ثم أدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك قام سمو أمير منطقة مكة المكرمة ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بذلك الماء.

وشارك سموه في غسل الكعبة المشرفة عدد من أصحاب السمو الامراء وأصحاب المعالي الوزراء ومعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي الشيخ الدكتور محمد الخزيم، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المكلف سعد الميموني، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين بامخرمة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام ورؤساء الدوائر الحكومية وجمعٌ من المواطنين.

وبعد الانتهاء من غسيل الكعبة المشرفة تسلم سموه هدية تذكارية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهذه المناسبة.

وقال سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب تشرفه بغسل الكعبة المشرفة: " نحمد الله تعالى الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا في هذه البلاد قيادة وحكومة وشعباً قائمين على تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون حياتنا وشرفنا بخدمة بيته الحرام والسهر على امن وراحة قاصديه وزواره الكرام".

وأضاف سموه : " في هذا اليوم المبارك تشرفت نيابةً عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بغسل الكعبة المشرفة، وإني ارفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما يولونه للاماكن المقدسة من اهتمام ورعاية وتسخيرهم لكل إمكانات هذه البلاد لخدمتها وعمارتها وخدمة الحجاج والمعتمرين".

ودعا سموه الله العلي القدير أن يديم على المملكة قيادتها الرشيدة وأمنها ورخاءها.

وقد أهدى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة كمية كبيرة من أفخر وأجود أنواع العود والورد للكعبة المشرفة. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله الشهري أن الإهداء الكريم من سمو أمير منطقة مكة المكرمة يأتي تجسيدا للمكانة العظيمة والمقدسة التي تحظى بها الكعبة المشرفة في نفس كل مسلم، وامتثالاً لأمر الحق تبارك وتعالى القائل (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود).

وأشار إلى أن الإهداء يتكون من كمية كبيرة من بخور العود ودهن الورد ودهن العنبر ودهن العود من أجود وأفخر الأنواع المعروفة، وسلمت لكبير سدنة الكعبة المشرفة، كما استخدمت في غسل الكعبة المشرفة اليوم، فيما سيتم استخدام بقية الكمية في غسيل الكعبة المشرفة ودهنها بالعود والورد طوال العام.