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سعود الفيصل يبحث ووزير الخارجية الكويتي التطورات الإقليمة والدولية

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سعود الفيصل يبحث ووزير الخارجية الكويتي التطورات الإقليمة والدولية سعود الفيصل يبحث ووزير الخارجية الكويتي التطورات الإقليمة والدولية
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الأمير سعود يلتقي الشيخ صباح الخالد

الرياض - واس

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بقصر سموه بالرياض مساء أمس معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ومعالي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان. وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت قد وصل إلى الرياض أمس، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. حضر الاستقبال سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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