بالصور .. ضبط عامل بحيازته نصف كيلو افيون وسلاح ابيض بسوهاج‎

وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو وليد عادل أبو الوفا سن 24 عامل ويقيم بناحية العيساوية -بالإتجار فـي المواد المخدرة ويتخذ من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات ، قامت مأمورية من ضباط المركز مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت مسكن المتحري عنه المذكور أسفرت عن ضبطه وبحيازته [ كيس من البلاستيك بداخله قطع مختلفة الأحجام من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون يزنوا حوالي "400" جرام – سلاح أبيض " مطواه " - مبلغ مالي حصيلة البيع وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته

> للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات 0 كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5075 إداري مركز المنشاه لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.