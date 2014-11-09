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بالصور .. ضبط عامل بحيازته نصف كيلو افيون وسلاح ابيض بسوهاج‎

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بالصور .. ضبط عامل بحيازته نصف كيلو افيون وسلاح ابيض بسوهاج‎ بالصور .. ضبط عامل بحيازته نصف كيلو افيون وسلاح ابيض بسوهاج‎

وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو  وليد عادل أبو الوفا سن 24 عامل ويقيم بناحية العيساوية -بالإتجار فـي المواد المخدرة ويتخذ من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات ، قامت مأمورية من ضباط المركز مدعومة بمجموعات  قتالية استهدفت مسكن المتحري عنه المذكور أسفرت عن ضبطه وبحيازته [ كيس من البلاستيك بداخله قطع مختلفة الأحجام من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون يزنوا حوالي "400" جرام – سلاح أبيض " مطواه " - مبلغ مالي حصيلة البيع وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته
> للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات 0 كلفت إدارة البحث  الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5075 إداري مركز المنشاه لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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