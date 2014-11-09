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أسامة الدليل : نحن أمام اتفاق استراتيجي غاية في الخطورة على المنطقة كلها لصالح مصر

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أسامة الدليل : نحن أمام اتفاق استراتيجي غاية في الخطورة على المنطقة كلها لصالح مصر أسامة الدليل : نحن أمام اتفاق استراتيجي غاية في الخطورة على المنطقة كلها لصالح مصر

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالإهرام العربي :”أن ماحدث اليوم فى القمة المصرية – اليونانية – القبرصية” ليس بطبيعي في توازنات القوى في المنطقة وأنه ليس الهدف منها تركيا فحسب، فهناك شق يتعلق بحماية مقدرات وثرواتها والتعاون المشترك مع المجموع الأوروبية بهدف العمل على ملفات الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وتنمية جنوب البحر المتوسط والعديد من الملفات الأخرى .
> وأضاف الدليل، خلال لقاؤه على فضائية ” القاهرة والناس ” أن تركيا قامت بعمل استفزازي ضد قبرص أثر على أمنها وسلمها، حيث قامت بإرسال مركب للتنقيب عن الغاز في منطقة جنوب قبرص مدعومة بقطع عسكرية بحرية وهو ما تم اعتباره عملًا عدائيًا وانها المسئولة عن ادخال العنصر العسكري في المعادلة”.

 

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