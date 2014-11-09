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كوريا الشمالية تطلق سراح أمريكيين أحدهما كان معتقلا منذ 2012.. وأوباما يعلّق: “أنا ممنون”

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كوريا الشمالية تطلق سراح أمريكيين أحدهما كان معتقلا منذ 2012.. وأوباما يعلّق: “أنا ممنون” كوريا الشمالية تطلق سراح أمريكيين أحدهما كان معتقلا منذ 2012.. وأوباما يعلّق: “أنا ممنون”

أطلقت كوريا الشمالية السبت سراح مواطنين أمريكيين اثنين بعد التدخل المباشر من جانب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر.

وذكر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في بيان أن الأمريكيين كينيث باي المعتقل منذ عام 2012 وماثيو تود ميلر في طريقهما حاليا إلى منزليهما.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه ممنون لإطلاق سراح الرجلين، ووصف إطلاق سراحهما بأنه كان “مهمة صعبة”.

كان مكتب مدير الاستخبارات قد رحب في وقت سابق بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين قائلا: “نرحب بقرار كوريا الشمالية بإطلاق سراح السيد باي والسيد ميلر”.

كان باي 46 عاما وهو مبشر مسيحي قد اعتقل منذ نوفمبر 2012، وقد أدانته المحكمة العليا في أبريل 2013 بارتكاب أعمال معادية للدولة وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

وصدر حكم بحق ميلر 24 عاما في 14 سبتمبر بالسجن ستة أعوام مع الأشغال الشاقة، بعد أن اتهم أيضا بارتكاب أعمال معادية للدولة، بحسب (سي إن إن) الأمريكية.

ومنذ أقل من شهر تم إطلاق سراح مواطن أمريكي آخر أيضا بعدما تم اعتقاله. وقد اعتقل جيفري فاولي منذ خمسة أشهر بسبب تركه إنجيلا في ملهى ليلي.

د ب أ

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