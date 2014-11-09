الوليد بن طلال يتبرع بـ 2.5 مليون ريال لقتلى حادث الأحساء بالسعودية

تبرع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بمبلغ 5ر2 مليون ريال إلى أسر القتلى الذين قضوا في الحادث الإرهابي الذي وقع في الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، والتي يقطنها عدد كبير من الشيعة، يوم الاثنين الماضي والبالغ عددهم تسعة أشخاص.

وقال ابن طلال في بيان وزعه مكتبه في الرياض مساء السبت، أن “الـ2.5 مليون ريال ستوزع على عائلات ضحايا الاعتداء الإرهابي في الأحساء، والبالغ عددهم 7 أشخاص، ولأسر شهداء الواجب الذي قضوا في عملية القبض على المتورطين وعددهم اثنين”، بحسب البيان.

وأوضح أن المبلغ مقدم من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وارتفعت حصيلة الحادث الإرهابي الذي شهدته قرية الدالوة في محافظة الأحساء من خمس حالات إلى سبع حالات، وذلك بعد تدهور صحة اثنين من المصابين التسعة الذين دخلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال سبعة من المصابين يتلقون العلاج حاليا في مستشفى الملك فهد في الهفوف.