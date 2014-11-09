هروب 4 مساجين من قسم بيلا بكفر الشيخ بعد إشعال النيران في البطاطين

تمكن 4 مساجين بحجز قسم شرطة بيلا من الهروب بعد أن أشعلوا النار في البطاطين، وتصاعدت الأدخنة والنيران داخل غرفة الحجز واستغاثوا بحرس السجن لإنقاذهم من الاختناقات والنيران المشتعلة.

وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل غرفة الحجز وتدخل أفراد الحراسة في محاولة منهم لإنقاذهم خشية اختناقهم ووفاتهم أو اشتعال النيران بهم وللتعرف على مايحدث داخل غرفة الحجز فقام مجموعة من المحتجزين بالتعدي على أفراد الحراسة وتمكن 4 منهم من الهرب من بين 15 محتجزا كانوا بغرفة الحجز ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المساجين الهاربين.

وأعطي اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ تعليماته المشددة، والعميد أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، بسرعة ضبط المساجين الهاربين من خلال عمل تمركزات أمنيه داخل مدينة بيلا.