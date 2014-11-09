أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

هروب 4 مساجين من قسم بيلا بكفر الشيخ بعد إشعال النيران في البطاطين

  • مصر
  • 9
Google+ Print

تمكن 4 مساجين بحجز قسم شرطة بيلا من الهروب بعد أن أشعلوا النار في البطاطين، وتصاعدت الأدخنة والنيران داخل غرفة الحجز واستغاثوا بحرس السجن لإنقاذهم من الاختناقات والنيران المشتعلة.

وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل غرفة الحجز وتدخل أفراد الحراسة في محاولة منهم لإنقاذهم خشية اختناقهم ووفاتهم أو اشتعال النيران بهم وللتعرف على مايحدث داخل غرفة الحجز فقام مجموعة من المحتجزين بالتعدي على أفراد الحراسة وتمكن 4 منهم من الهرب من بين 15 محتجزا كانوا بغرفة الحجز ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المساجين الهاربين.

وأعطي اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ تعليماته المشددة، والعميد أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، بسرعة ضبط المساجين الهاربين من خلال عمل تمركزات أمنيه داخل مدينة بيلا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية