هروب 4 مساجين بحجز بيلا بعد إشعال النيران في الحجز بكفر الشيخ

هرب 4 مساجين من حجز مركز شرطة بيلا تلاحقهم قوات الأمن وأهالي بيلا في شوارع بيلا المتعددة وتم عمل أمكنة متعددة وتكونت اللجان الشعبية .

وكان بحجز مركز شرطة بيلا 15 سجين أشعلوا النيران في البطاطين وتصاعد الدخان واستغاثوا بالحراسة الخاصة بالحجز فدخل أفراد الحراسة لإنقاذ المساجين ومعرفة ملابسات ما يحدث فقام مجموعة من المحتجزين بالتعدي على أفراد الحراسة وتمكنوا من الهرب وعددهم 4 فقط وتم السيطرة على باقي المحجوزين ال11.

وصل اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن لمركز شرطة بيلا لمتابعة الموقف أولاً بأول فو تلقيه الخبر وأعطى تعليمات مشددة العميد أشرف ربيع مدير المباحث الجنائي بعمل تمركزات أمنية داخل المدينة وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط ال4 الهاربين.

وأكد اللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن أن أي مقصر سينال عقابه ولا تهاون في أي تقصير من أي رجال الشرطة