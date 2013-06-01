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قنديل:”التيكاد”يمثل أرضية واسعة للشراكة والتعاون بين الدول الافريقية واليابان

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قنديل:”التيكاد”يمثل أرضية واسعة للشراكة والتعاون بين الدول الافريقية واليابان قنديل:”التيكاد”يمثل أرضية واسعة للشراكة والتعاون بين الدول الافريقية واليابان

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ،أن مؤتمر “التيكاد” يوفر الأرضية المناسبة لمزيد من الشراكة والتعاون بين الدول الأفريقية واليابان لمواجهة تحديات النمو الإقتصادى فى أفريقيا والتغلب علي مشاكل التجارة الدولية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية . 

وقال رئيس الوزراء فى كلمته ،اليوم السبت، أن واليابان تعاونا منذ الثمانينات فى مشروعات التعاون الثلاثى لخدمة أهداف التنمية فى القارة السمراء بما يمثل الإستغلال الأمثل للمساعدات اليابانية لأفريقيا عن طريق مصر حيث قدمت أكثر من 30 ألف منحة وفرصة تدريب وأرسلت ما يقرب من 10 آلاف خبير لتدريب الآفارقة. 

وأضاف أنه يأتى بعد أيام قليلة من انعقاد القمة الأفريقية فى أديس أبابا ، وهو ما يعكس الترابط بين أفريقيا واليابان خاصة أن مؤتمر “التيكاد” يأتى بعد ثورات الربيع العربى والتى كان على رأسها الثورة المصرية العظيمة حيث شارك الشعب المصرى فى إسقاط نظام ديكتاتورى ويتجه الأن لبناء نظام ديمقراطى لأحداث تغييرات إقتصادية وسياسية وبناء مؤسسات ديمقراطية. 

وتطرق رئيس مجلس الوزراء فى كلمته إلى الأوضاع الإقتصادية فى مصر ، مشيرا إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من بنية اساسية قوية ، ووجود أكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط ودخوله فى العديد من الاتفاقيات مع الأسواق الدوليةالأخرى بما يتيح فرصة كبيرة للاستثمارات الأجنبية. 

وأكد قنديل ، على إنه توجد إرادة سياسية لبناء الاقتصاد وأن هناك رؤية واضحة تعتمد على الأرادة القوية لتحقيق الأهداف والأحلام. 

وأشار إلى التعاون بين كل من أفريقيا واليابان فى مجال التكنولوجيا وبناء القدرات الانسانية ، لافتا إلى أن حجم التجارة بين اليابان وأفريقيا بلغ 34 مليار دولار سنويا ، كما بلغ حجم الاستثمارات اليابانية فى أفريقيا 6 مليار دولار.

أ ش أ

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