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محلب يرأس اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة

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محلب يرأس اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة محلب يرأس اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة

أرشيفية

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ، بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والاسكان، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والتعاون الدولي، بالاضافة إلى أمين عام المجلس.

وقد استعرض الاجتماع الذي عقد أمس السبت جهود المجلس القومي بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير سبل الرعاية اللازمة للمصابين ولأسر الشهداء، كما تم تناول أهم المشكلات التي تواجه عمل المجلس و مطالبه، حيث وجه المهندس ابراهيم محلب المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بمواصلة جهوده في توفير الرعاية للمصابين وذويهم ولأسرالشهداء.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التحضير لتسليم 64 شقة لمصابي العجز الكلي من مصابي ثورة 25 يناير في أسرع وقت وإعفاء أهالي الشهداء والمصابين من مصروفات الانتقال على خطوط هيئة النقل العام بالإسكندرية وتشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والهيئة القانونية بمجلس الوزراء والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء لتسوية مديونيات بعض المستشفيات الحكومية المتعلقة بعلاج بعض المصابين.

ووافق الاجتماع على تكريم أسر الشهداء والمصابين من خلال إطلاق أسماء عدد من الشهداء على الشوارع والمدارس وتفويض المحافظين لدراسة هذا الملف والسعي نحو توفير فرص عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمصابي الثورة لمعاونتهم على مواجهة أعباء المعيشة.

وصرح السفير حسام القاويش ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على احترام ودعمها ومساندتها الكاملة لأسر الشهداء والمصابين ، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

أ ش أ

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