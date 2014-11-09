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ضبط 32 مطلوبًا و 158 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 32 مطلوبًا و 158 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 32 مطلوبًا و 158 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها ، تم ضبط 32 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة ، الى جانب 158 مخالفة مرورية.

وأوضح مصدر أمنى أن من بين المضبوطين : 17  محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى ، و 11 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية ، و 4  محكوما عليهم بالمخالفة ، مشيرا الى أنه جارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

ومن جهة أخرى ، تم ضبط وتحرير 158 مخالفة مرورية متنوعة ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل مخالفة على حدا.
> أ ش أ

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