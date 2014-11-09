السبكي ينتظر العقاب

عقدت غرفة صناعة السينما عدة اجتماعات، في الفترة الماضية، بشأن ضرورة التوصّل إلى عقوبة تطال المنتج محمد السبكي، بعد التصرفات غير اللائقة التي بات يظهرها على الفضائيات، وكان أخرها تطاوله على الموزع السينمائي محمد حسن رمزي بشكل كبير، وهو ما يسيء إلى صناعة السينما بصفة عامة.

ومن المنتظر أن تصدر الغرفة بياناً رسمياً قريباً تعلن فيه عن العقوبة التي وقعت عليه.

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