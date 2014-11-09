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بالصور: زفاف ابنة صفاء أبو السعود

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بالصور: زفاف ابنة صفاء أبو السعود بالصور: زفاف ابنة صفاء أبو السعود

الأحد 09-11-2014 01:04

تحتفل اليوم النجمة صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل، بزفاف ابنتهما هديل، في الحفل الذي أقيم في فندق مينا هاوس.
ويتوافد على الحفل مجموعة كبيرة من النجوم الذين تربطهم علاقة صداقة قوية مع النجمة صفاء أبو السعود، ومن أبرز النجمات اللواتي حضرن: الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة سهير رمزي المتوارية عن الأضواء منذ فترة طويلة، إضافة إلى الفنانة سمية الخشاب التي تظهر في إطلالة مميزة بعد أن فقدت الكثير من وزنها، وغادة عادل، وفيفي عبده وابنتها عزة...
وعلى الرغم من منع الفنانة صفاء أبو السعود المصورين من أخذ الصور، إلا أن "سيدتي نت" حصل على لقطات من حفل الزفاف.

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سيدتي