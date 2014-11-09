سلمى رشيد تحضر مفاجئة لجمهورها عبر موقع "سيدتي نت"

إعداد وتصوير: أمال الصبهاني

تستعد الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد، لإصدار أغنية جديدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في مسارها الغنائي، والتي ستتخذ نمطاً جديداً بعيداً عمّا سبق وأدته، إذ دخلت في الأسابيع الماضية إلى الستوديو لتسجيل أغنية مغربية من كلمات مصطفى الكعواشي وألحان الملحن المغربي الكبير رضوان الديري.

وكشفت سلمى في تصريح خاص لموقع "سيدني نت"، أنها أصرت على التعامل مع الملحن رضوان الديري بعد أنّ أُغرمت بألحانه السابقة والتي لقيت نجاح كبير ومبهر سواء في المغرب أو الوطن العربي، حيث سبق له وأصدر أغنية "مال حبيبي مالو" للفنان سعد لمجرد وأغنية "الفاتورة" للمطرب الواعد محمد رضى، إضافة إلى المزيد من الأعمال التي تنافس على الساحة الوطنية والإقليمية.

وتحمل هذه الأغنية فكرة جديدة لعشاق سلمى من حيث المضمون والكلمات، كما أن ألحانها تمزج بين الإيقاع العراقي والمغربي والخليجي.

وبحضور طاقم عمل " سيدتي نت" وضعت نجمة " أرب أيدل" اللمسات الأخيرة على " السينغل" بستوديو الموزع الغنائي رشيد محمد علي، الذي بات يحمل علامة الجودة بعد الأعمال التي أنجزها في الفترة الأخيرة وحقق نجاح باهر مثل "أغنية "لاعلاقة" لحسن المغربي، التي تصدرت في وقت سابق ترتيب الأغاني المغربية عبر الإذاعات الوطنية.

وفي سياق مُتصل، كشفت سلمى رشيد أنها في الفترة الحالية تسير ضمن خطة إطلاق أغاني "سينغل"، أما بخصوص مشروع تحضير ألبوم غنائي كامل، فأوضحت سلمى أنها غير جاهزة حالياً، لأنها التحصير لعمل كبير، ستحاول إعطائه الأولوية عندما تنهي الموسم الدراسي خلال الصيف المقبل.

وعن عودتها إلى مقاعد الدراسة، أوضحت سلمى قائلة: "الفن حلمي منذ الصغر وبت أتعلق به تدريجياً لكن هذا لن يمنعني من إتمام مساري الدراسي، خصوصاً وأن تخصص الإعلام كان هو أيضا من بين أهدافي في الحياة، وبالرغم من أن الجمع بين الغناء والدراسة هو أمر صعب جداً لكن سأحاول جاهدة أن لا أقصّر أبداً حتى ولو أني أعي أنني سأتعب كثيراً في هذا الشأن".

وفي سياق متّصل، كانت خريجة برنامج المواهب العربية، قد تلقّت مجموعة من عروض التمثيل في مسلسلات عربية ومغربية، لكنها رفضت هذه المقترحات بشكل قطعي، موضحةً أنها لا تسعى إلى تشتيت نفسها، بل ستسير في سنواتها الأولى من أجل تثبيت نفسها كمطربة، وتقدم لمحبيها أغاني راقية ومتميزة بأفكار جديدة.