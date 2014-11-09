الملكة إليزابيث تتعرض لمحاولة إغتيال

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة إرهابية حاولت إغتيال الملكة Elizabeth طعناً بالسكاكين، لكن شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تصدّت لهذا المخطط، وتمكنت من اعتقال 4 أشخاص مشتبه في حملة دهم طالت منازل وسيارات في لندن.

وذكر بيان صحفي صادر عن قصر باكنغهام، أن أول من اعتقلهم عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في شرطة "متروبوليتان" بالعاصمة هم 3 شبان في أحياء تقع غربي لندن، فيما اعتقلت الرابع عناصر أمنية مسلحة من دون أيّ اشتباك معه.

ووفقاً لصحيفة الدايلي ميل البريطانية، لم يضم البيان أية تفاصيل إضافية عن المعتقلين، سوى أنّ أعمارهم تتراوح بين 19 و27 وتمّ استجوابهم في أحد مراكز الشرطة بلندن بعد الاعتقالات وعمليات الدهم التي جرت بالتعاون مع جهاز "أم آي 5" للاستخبارات الداخلية، كما لم تتمّ الإشارة إلى علاقتهم ببلد ما أو بتنظيم "الدولة الإسلامية".