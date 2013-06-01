أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

شقيق المجند المختفي لـ"الوطن": زميله كشف اختطافه من قبل ملثمين واحتجازه بمنطقة الضبعة

Google+ Print
شقيق المجند المختفي لـ"الوطن": زميله كشف اختطافه من قبل ملثمين واحتجازه بمنطقة الضبعة شقيق المجند المختفي لـ"الوطن": زميله كشف اختطافه من قبل ملثمين واحتجازه بمنطقة الضبعة

كتب : محمد بخات السبت 01-06-2013 05:49

قال محمد عصام، شقيق المجند مختار عصام المختفى أثناء عودته من السويس، إن أخر إتصال معه كان يوم اختفائه، الثلاثاء الماضى، الموافق 28 مايو، فى تمام الساعة السابعة مساءا، أثناء تواجده فى محطة قطار "أم شيفة" العسكرية بسيدى برانى، عائدا مع زملاءه من مشروع حرب في السويس، ومتوجهين للكتيبة بالسلوم.

وأشار شقيق المجند في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنهم عاودوا الاتصال به للاطمئنان على وصوله للكتيبة، ولكنهم فوجئوا أنه مختفى، منذ 4 أيام وحتى الآن.

وأضاف عصام: "جاء لنا إتصال أثناء أحد أصدقاء شقيقي بالكتيبة، روى لنا أن مختار لم يصل الكتيبة، وأنه لم يلحق بالقطار بمحطة أم شيفة ببرانى، بعدما نزل لدورة المياه، هو وزميل له يدعى محمد خميس، وأنهم فوجئوا بمتعلقاتهم وأغراضهم الشخصية فى القطار عندما وصل للسلوم، ونقلت للكتيبة"

وأكد أن زميله الذي لم يلحق بالقطار عاد للكتيبة، الخميس الماضي، وبسؤاله عن مختار قال أنه لا يعرف عنه شىء وأن أشخاص مجهولين ملثمين قامو بالإمساك به واختطافه هو ومختار، واصطحابهم من محطة أم شيفة ببرانى إلى منطقة الضبعة تحت تهديد السلاح، واستطاع هو الهروب منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً