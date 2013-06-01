شقيق المجند المختفي لـ"الوطن": زميله كشف اختطافه من قبل ملثمين واحتجازه بمنطقة الضبعة

كتب : محمد بخات السبت 01-06-2013 05:49

قال محمد عصام، شقيق المجند مختار عصام المختفى أثناء عودته من السويس، إن أخر إتصال معه كان يوم اختفائه، الثلاثاء الماضى، الموافق 28 مايو، فى تمام الساعة السابعة مساءا، أثناء تواجده فى محطة قطار "أم شيفة" العسكرية بسيدى برانى، عائدا مع زملاءه من مشروع حرب في السويس، ومتوجهين للكتيبة بالسلوم.

وأشار شقيق المجند في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنهم عاودوا الاتصال به للاطمئنان على وصوله للكتيبة، ولكنهم فوجئوا أنه مختفى، منذ 4 أيام وحتى الآن.

وأضاف عصام: "جاء لنا إتصال أثناء أحد أصدقاء شقيقي بالكتيبة، روى لنا أن مختار لم يصل الكتيبة، وأنه لم يلحق بالقطار بمحطة أم شيفة ببرانى، بعدما نزل لدورة المياه، هو وزميل له يدعى محمد خميس، وأنهم فوجئوا بمتعلقاتهم وأغراضهم الشخصية فى القطار عندما وصل للسلوم، ونقلت للكتيبة"

وأكد أن زميله الذي لم يلحق بالقطار عاد للكتيبة، الخميس الماضي، وبسؤاله عن مختار قال أنه لا يعرف عنه شىء وأن أشخاص مجهولين ملثمين قامو بالإمساك به واختطافه هو ومختار، واصطحابهم من محطة أم شيفة ببرانى إلى منطقة الضبعة تحت تهديد السلاح، واستطاع هو الهروب منهم.