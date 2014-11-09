وزير التموين : انتهاء العمل ببطاقات التموين الورقية أول ديسمبر

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة لمواجهة البيروقراطية داخل مكاتب التموين لإضافة المواليد الجد، وأكد “حنفي”، أنه يتم انتهاء العمل بالبطاقات الورقية، أول ديسمبر القادم، موضحا أن قواعد استخراج بطاقات التموين تحتاج لإعادة النظر.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “القاهرة 360″، تقديم الإعلامي “أسامة كمال”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين، مشيرا إلى أن “كبار السن على رأسنا”.

وعن المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، أشار إلى أنه مرتبط بمنظومة الخبز، وسيكون نقطة تجميع للحبوب والقمح وتوزيعه على الدول المحيطة، بسبب ارتفاع نسبة استهلاكها لتلك الحبوب.

وتابع أنه يتم إنشاء قطاع صناعي بجانب المنطقة اللوجيستية، موضحا أن من حق مصر أن تكون محورا لتوزيع الحبوب والغلال بسبب موقعها الجغرافي.