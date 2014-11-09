وزير الصحة يلتقى لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان – اليوم السبت – اجتماعا مع أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة، لمتابعة أخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي.

وتم عقد 3 لقاءات مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات، على أن تكون جولة الحوار الرابعة مع السادة الإعلاميين والأحزاب.

وحضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية للاستماع لوجهة نظر المنظمة فى مسودة القانون، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة في النواحي العلمية والبحثية والفنية.

وأكد الحضور على أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسئولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة، كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة.

وقال، “إن الهدف من الحوار المجتمعى الوصول إلى تعديل أو إصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، وذلك من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحى، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات”.

أ ش أ