أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الصحة يلتقى لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

Google+ Print
وزير الصحة يلتقى لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وزير الصحة يلتقى لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة

عقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان – اليوم السبت – اجتماعا مع أعضاء لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة، لمتابعة أخر ما توصلت إليه اللجنة من خلال أعمال الحوار المجتمعي.

وتم عقد 3 لقاءات مع أعضاء المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات، على أن تكون جولة الحوار الرابعة مع السادة الإعلاميين والأحزاب.

وحضر الاجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية للاستماع لوجهة نظر المنظمة فى مسودة القانون، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة في النواحي العلمية والبحثية والفنية.

وأكد الحضور على أهمية إنشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والمسئولة عن وضع المعايير الخاصة بالجودة، كما توافق المشاركون على أهمية إنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت إشراف الوزير المختص بالصحة وتشرف على كل منافذ تقديم الخدمة.

وقال، “إن الهدف من الحوار المجتمعى الوصول إلى تعديل أو إصلاح فى المواد الجوهرية للقانون، وذلك من خلال المناقشة الواضحة والصريحة لهذه المواد، مشيرا إلى أن الاتجاه الأساسي والهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، وكذلك الثروة البشرية فى القطاع الصحى، ووجه نحو ضرورة أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا