وزير التموين : نعقد دورات تدريبية لأصحاب المخابز على تطوير منظومة الخبز

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عقد ورشة عمل غدا مع عدد من أصحاب المخابز لتدريبهم على كيفية تطوير الخبز.

> وأكد أن هناك 11 مليار جنيه كانت تضيع على المواطنين، قبل تطبيق منظومة التموين الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تراقب طرح كافة السلع الغذائية، بالأسواق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “القاهرة 360″، تقديم الإعلامي “أسامة كمال”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، تم تحويل 100 مليون جنيه للبقالين بدلا من الخبز الذي تم توفيره بالمنظومة الجديدة، كاشفا عن جلوسه في أحد المخابز وحضوره عملية إنتاج الخبز قبل تطبيق المنظومة.

وأوضح “حنفى”، أن شركات قطاع الأعمال العام متروكة، ومهملة، ونبحث عن صيغ تعاملية لإعادة تشغيلها، مؤكدا وجود 43 شركة تتبع قطاع الأعمال العام تحقق خسائر باهظة، ونسعى لتطويرها وإعادة تشغيلها مرة أخرى.