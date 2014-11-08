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مجلس الوزراء يقرر:64 شقة وفرص عمل وإعفاء من المصروفات لأهالي شهداءومصابي25يناير

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مجلس الوزراء يقرر:64 شقة وفرص عمل وإعفاء من المصروفات لأهالي شهداءومصابي25يناير مجلس الوزراء يقرر:64 شقة وفرص عمل وإعفاء من المصروفات لأهالي شهداءومصابي25يناير

إبراهيم محلب

ترأس اليوم  رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بحضور كل من وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والتعاون الدولي، بالاضافة إلى أمين عام المجلس. اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة.

الاجتماع إستعرض جهود المجلس القومي بالتعاون مع كل الوزارات لتوفير سبل الرعاية اللازمة للمصابين ولأسر الشهداء، كما تم تناول أهم المشكلات التي تواجه عمل المجلس ومطالبه، حيث وجه المهندس إبراهيم محلب المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بمواصلة جهوده في توفير الرعاية للمصابين وذويهم ولأسرالشهداء.

هذا، وقد خلص الاجتماع الى القرارات التالية:

- التحضير لتسليم 64 شقة لمصابي العجز الكلي من مصابي ثورة 25 يناير في أسرع وقت.
> - إعفاء أهالي الشهداء والمصابين من مصروفات الانتقال على خطوط هيئة النقل العام بالإسكندرية.
> - تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والهيئة القانونية بمجلس الوزراء والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء لتسوية مديونيات بعض المستشفيات الحكومية المتعلقة بعلاج بعض المصابين.

- الموافقة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من خلال إطلاق أسماء عدد من الشهداء على الشوارع والمدارس وتفويض السادة المحافظين لدراسة هذا الملف.
> - السعي نحو توفير فرص عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمصابي الثورة لمعاونتهم على مواجهة أعباء المعيشة.

كما صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب قد أكد خلال الاجتماع على احترام ودعمها ومساندتها الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، والعمل على توفير كل سبل الرعاية اللازمة لهم.

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