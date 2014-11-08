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البطاقة الذهبية تنقذ “محمد حسن” من الرحيل عن “آرب أيدول”

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البطاقة الذهبية تنقذ “محمد حسن” من الرحيل عن “آرب أيدول” البطاقة الذهبية تنقذ “محمد حسن” من الرحيل عن “آرب أيدول”

انقذت البطاقة الذهبية  الليلة المتسابق المصري محمد حسن  من الرحيل من برنامج “آرب ايدول”
> وجعلته يستمر في المنافسات خلال الحلقات القادمة .

وحلّت الفنانة اللّبنانية “إليسا” ضيفة على الحلقة الثانية عشرة من برنامج Arab Idol والذي اعلن فيها عن نتائج التصويت، حيث قدّمت أغنيتها الأولى “حب كلّ حياتي”، مشيرة إلى أنها من أكثر المتابعين للبرنامج كون صديقها المقرّب وائل كفوري عضو في لجنة التحكيم.

وقام المتسابقين وهم  عمار الكوفي من  العراق ، وماجد المدني من ، و منال موسي  وهيثم خلايله من  فلسطين،  وحازم شريف من سوريا ، والثنائى المصرى إيناس عز الدين ومحمد حسن بالغناء وجميعهم مستمرين إلى الحلقات القادمة.

جدير بالذكر أن  برنامج المسابقات الشهير “آرب  أيدول ”  يذاع مباشرة على قناة “ام بى سي يومى الجمعة والسبت في الثامنة مساءً، وتضم  لجنة التحكيم  تتكون من المطربة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان حسن الشافعي، بجانب أحلام ووائل كفوري.

كتب: مصطفى رضا

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