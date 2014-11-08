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“إليسا” تبهر جمهور آرب أيدول بأغنية “يا مرايتى” وتظهر ب3 فساتين مختلفة

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“إليسا” تبهر جمهور آرب أيدول بأغنية “يا مرايتى” وتظهر ب3 فساتين مختلفة “إليسا” تبهر جمهور آرب أيدول بأغنية “يا مرايتى” وتظهر ب3 فساتين مختلفة

حلّت الفنانة اللّبنانية “إليسا” ضيفة على الحلقة الثانية عشرة من برنامج Arab Idol الذي يذاع حاليا على الهواء في قناة MBC وهي الحلقة التي يعلن فيها عن نتائج التصويت واسم المشترك الذي يغادر البرنامج.

إليسا قدّمت أغنيتها الأولى “حب كلّ حياتي”، مشيرة إلى أنها من أكثر المتابعين للبرنامج كون صديقها المقرّب وائل كفوري عضو في لجنة التحكيم.

وغنت المطربة اللبنانية أيضا أغنيتها “يامرايتى” التى فى البومها الغنائى الأخير، وظهرت اليسا بثلاثة فساتين خلال ظهورها، وقد نالت تلك الفساتين إعجاب جمهورها حيث أشادوا بهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” .

كما غازل كافوري إليسا قائلا: “سما الله فتنتينا بجمالك ونورت المسرح بحضورك وشو كنت بتمنى قدمك أنا لجمهورك”، وقاطعته إليسا قبل أن ينهي الكلمة الأخيرة، وقالت: تمنيت أن تكون “بوسك” بدل لجمهورك، فصعد وائل وقبلها على المسرح.

 

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