“النقاد الرياضيين” تقرر:وقف التعامل مع مرتضى منصور..وتقديم بلاغ ضده للنائب العام

أصدرت الجمعية العمومية لرابطة النقاد الرياضيين بحضور تاريخي لأعضائها بالاتفاق مع مكتبها التنفيذي في اجتماعها مساء اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين عدة قرارات ردًا على تجاوزات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجاه الصحفيين، وجاءت على النحو التالي:-

أولًا:- حجب إسم و صورة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ومنع نشر تصريحاته وعدم حضور مؤاتمراته الصحفية.

> ثانيًا:- البدء في اتخاذ إجراءات التقاضي ضده بشان جرائم السب والقذف في حق الزملاء المحترمين.

> ثالثًا:- تشكيل أربعة لجان تقوم بزيارة لرؤساء تحرير كل الصف المصرية لشرح الموقف وتفعيل القرار.

> رابعًا:- الفصل بين نادي الزمالك ككيان كبير له قيمته واحترامه وتقديره وبين رئيسه وحق جمهور الزمالك المحترم علينا كصحفيين في تغطية أخبارة دون الاهتمام بأية أخبار تخص رئيس النادي، فالنادي ككيان هو الباقي وكل الدخلاء عليه إلى زوال.

خامسًا:- مقابلة رئيس نقابة الصحفيين لشرح الموقف و اتخاذ موقف موحد في النقابة ضده.

> سادسًا:- تجميد عضوية أي محرر برابطة النقاد الرياضيين يخرق هذا الحظر ضد المدعو وإحالته للتحقيق.

> سابعًا:- رفع مذكرات إلي كل الجهات المسئولة بالدولة بداية من رئيس الجمهورية لتقف الدولة ضد أي شخص يخرج عن حدود الأدب واللياقة ويستخدم الألفاظ الخارجه في التعامل مع الصحفيين.

ثامنًا:- اعتبار الجمعية العمومية في اجتماع مستمر لحين الوصول لحل في هذه الأزمة وحصول الصحفيين الرياضيين علي حقوقهم كاملة.

تاسعًا:- مخاطبة القنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة للتضامن مع النقاد الرياضيين في موقفهم من أجل حماية الأخلاق وحفاظًا علي الذوق العام.

عاشرًا:- تشكيل وفد لمقابلة النائب العام لتقديم بلاغ رسمي ضد رئيس الزمالك.