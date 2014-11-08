فان جال: هدفنا هذا الموسم العودة إلى دوري أبطال أوروبا

اعترف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر يونايتد لويس فان جال إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لتغيير أداء فريقه، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هذا الموسم هو العودة الى دوري أبطال أوروبا.
وأعرب فان جال إنه يشعر بمشاعر سلبية نتيجة البداية الضعيفة لفريقه هذا الموسم، معترفًا بأنه لم يحقق المطلوب حتى الآن.
ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن المدير الفني الهولندي، “الأمر ليس جيدا بشكل كاف.. أشعر بالحزن بسبب الجماهير أولا، وأيضا بسبب مجلس الإدارة، لأن لديهم إيمانًا كبيرًا بي وباللاعبين وبالجهاز الفني، وبحصولك على 13 نقطة من عشر مباريات فإنك لا تقوم بعمل جيد أبدًا”.
واستطرد، “لا أستطيع أن أقول متى ستتحسن النتائج. عندما كنت مع بايرن ميونخ النتائج تحسنت في الثامن من ديسمبر.. قد تتحسن في الأول من فبراير، ولكن هذا ليس مهما، هذه عملية تستغرق ثلاث سنوات، وعقدي ممتد لثلاث سنوات”.
وقال، “الأمر يستغرق الكثير من الوقت، ولكن في النهاية، النتائج ستأتي”.
وأتم بأن هدف مانشستر يونايتد هذا الموسم هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا.
وكالات