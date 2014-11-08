فان جال: هدفنا هذا الموسم العودة إلى دوري أبطال أوروبا

اعترف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر يونايتد لويس فان جال إنه ‏يحتاج إلى ثلاث سنوات لتغيير أداء فريقه، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هذا الموسم هو العودة ‏الى دوري أبطال أوروبا.‏

وأعرب فان جال إنه يشعر بمشاعر سلبية نتيجة البداية الضعيفة لفريقه هذا الموسم، معترفًا ‏بأنه لم يحقق المطلوب حتى الآن.‏

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن المدير الفني الهولندي، “الأمر ليس جيدا بشكل كاف.. أشعر ‏بالحزن بسبب الجماهير أولا، وأيضا بسبب مجلس الإدارة، لأن لديهم إيمانًا كبيرًا بي ‏وباللاعبين وبالجهاز الفني، وبحصولك على 13 نقطة من عشر مباريات فإنك لا تقوم بعمل ‏جيد أبدًا”.‏

واستطرد، “لا أستطيع أن أقول متى ستتحسن النتائج. عندما كنت مع بايرن ميونخ النتائج ‏تحسنت في الثامن من ديسمبر.. قد تتحسن في الأول من فبراير، ولكن هذا ليس مهما، هذه ‏عملية تستغرق ثلاث سنوات، وعقدي ممتد لثلاث سنوات”.‏

وقال، “الأمر يستغرق الكثير من الوقت، ولكن في النهاية، النتائج ستأتي”.‏

وأتم بأن هدف مانشستر يونايتد هذا الموسم هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا.‏

وكالات