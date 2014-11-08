نجاة الملكة اليزابيث الثانية من محاولة طعن بالسكاكين

أحبطت بريطانيا مخططا لإغتيال الملكة اليزابيث الثانية وسط تكتم شديد حول خلفية المتورطين في الحادث الأرهابي الخطير.

وكشفت الشرطة البريطانية عن إحباط مخطط لاغتيال الملكة اليزابيث الثانية طعنا بالسكاكين، بعد نجاحها في اعتقال 4 مشتبه فيهم في حملة مداهمات بمنازل وسيارات بالعصمة البريطانية لندن.

ولم تشر الشرطة إلى إنتماء المتهمين إلى داعش أو تنظيم القاعدة وسط تكهنات صحفية بوقوف عناصر تنظيم داعش خلف المخطط.

وقالت الصحف البريطانية إن المتهمين أعمارهم بين 19 و27 مشيرة إلى إحتمالية إنتمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية .

في السياق نفسه أكدت صحيفة “تابلويد” البريطانية أن مخطط اغتيال الملكة كا سيجري بواسطة السكاكين فيما ذكرت صحيفة ”الديلي ميل” أن أصغر المتورطين في الحادث شاب يقيم مع والدته مضيفة لطاقم أرضي في إحدى شركات الطيران وعمرها 41 سنة.

وقالت الديلي ميل إن اعتقال الأربعة تم بعد مراقبتهم لأشهر مشيرة الى أن أكبر متهم سنا جرى إعتقاله من قبل مسلحين من الأمن بعد إيقافه وهو يقود سيارته دون إطلاق نار.