أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نجاة الملكة اليزابيث الثانية من محاولة طعن بالسكاكين

Google+ Print
نجاة الملكة اليزابيث الثانية من محاولة طعن بالسكاكين نجاة الملكة اليزابيث الثانية من محاولة طعن بالسكاكين

أحبطت بريطانيا مخططا لإغتيال الملكة اليزابيث الثانية وسط تكتم شديد حول خلفية المتورطين في الحادث الأرهابي الخطير.

وكشفت الشرطة البريطانية عن إحباط مخطط لاغتيال الملكة اليزابيث الثانية طعنا بالسكاكين، بعد نجاحها في اعتقال 4 مشتبه فيهم في  حملة مداهمات بمنازل وسيارات بالعصمة البريطانية لندن.

ولم تشر الشرطة إلى إنتماء المتهمين إلى داعش أو تنظيم القاعدة وسط تكهنات صحفية بوقوف عناصر تنظيم داعش خلف المخطط.

وقالت الصحف البريطانية إن  المتهمين أعمارهم بين 19 و27 مشيرة إلى إحتمالية إنتمائهم إلى إحدى المنظمات الإرهابية .

في السياق  نفسه أكدت صحيفة “تابلويد” البريطانية أن مخطط  اغتيال الملكة كا سيجري بواسطة السكاكين فيما ذكرت صحيفة ”الديلي ميل” أن أصغر المتورطين في الحادث شاب يقيم مع والدته مضيفة لطاقم أرضي في إحدى شركات الطيران وعمرها 41 سنة.

وقالت الديلي ميل إن اعتقال الأربعة تم بعد مراقبتهم لأشهر مشيرة الى أن أكبر متهم سنا جرى إعتقاله من قبل مسلحين من الأمن بعد إيقافه وهو يقود سيارته دون إطلاق نار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا