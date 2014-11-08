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نيجيريا تلاقى البرازيل وديًا مارس المقبل

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نيجيريا تلاقى البرازيل وديًا مارس المقبل نيجيريا تلاقى البرازيل وديًا مارس المقبل

منتخب نيجيريا

يلتقى منتخب نسور نيجيريا لكرة القدم مع منتخب البرازيل في لقاء ودي يحتضنه “أكوا إيبوم” الوطني الجديد بنيجيريا يوم 29 مارس المقبل.

أعلن ذلك “جودزويل أكبوابيو” حاكم أكوا إيبوم أثناء حفل افتتاح الاستاد الجديد.

وقال فى تصريحات نقلها موقع “ستارأفريكا” المعني بالكرة الإفريقية اليوم السبت، “لقد طالبني الاتحاد النيجيري لكرة القدم بأن أبلغكم بأن البرازيل ستخوض لقاء بكامل نجومها وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الإسبانى أمام منتخب نيجيريا على أرض هذا الاستاد الجديد”.

من جانبه، أعلن أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن الاتحاد يرتب لتنظيم مباريات اخرى مع عدد من المنتخبات الأوروبية ومن بينها صربيا وأوكرانيا.

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