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في حضور السيسي.. الرئيس القبرصي يشن هجوم قاس ضد تركيا

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في حضور السيسي.. الرئيس القبرصي يشن هجوم قاس ضد تركيا في حضور السيسي.. الرئيس القبرصي يشن هجوم قاس ضد تركيا

الرئيس والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني

اتهم الرئيس القبرصي نيكوس اناستازيادس، اليوم السبت في القاهرة، تركيا بممارسة “أعمال استفزازية” من شأنها عرقلة مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ العام 1974، وتهديد السلام في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس القبرصي إن الإجراءات غير الشرعية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص هي أعمال استفزازية لا تقوض فقط عملية المفاوضات، ولكن أيضا الاستقرار العام في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط”.

وكان الرئيس القبرصي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع  السيسي ورئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس في قصر الاتحادية الرئاسي في أعقاب قمة ثلاثية.

وتابع الرئيس القبرصي أن “حل القضية القبرصية لن يعيد فقط وحدة الجزيرة لكن سيسمح لسكانها الشرعيين أن يتمتعوا برخاء في دولة أوروبية عصرية تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل سكانها الشرعيين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين”.

وأعلنت نيقوسيا في السابع من أكتوبر تعليق مشاركتها في المفاوضات مع الطرف القبرصي التركي والرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية، وذلك احتجاجا على تصرفات أنقرة.

وحذرت تركيا في مطلع أكتوبر من أنها تستعد لإرسال سفينة لدراسة الزلازل لسبر أعماق البحر على مقربة من قطاع يقوم فيه كونسورسيوم إيطالي كوري بعمليات استكشاف تهدف الى اكتشاف حقول غاز محتملة بتفويض من نيقوسيا.

واعتبرت نيقوسيا أن إعلان إرسال هذه السفينة التركية اعتبارا من منتصف أكتوبر الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بمثابة “استفزاز”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نهاية الشهر الفائت دول المنطقة الى المساعدة في دفع مفاوضات السلام التي تهدف الى إعادة توحيد الجزيرة التي لا تعترف بشطرها الشمالي سوى تركيا.

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