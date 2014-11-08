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أوباما يرشح لوريتا لينش لشغل منصب وزير العدل خلفا لإريك هولدر

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أوباما يرشح لوريتا لينش لشغل منصب وزير العدل خلفا لإريك هولدر أوباما يرشح لوريتا لينش لشغل منصب وزير العدل خلفا لإريك هولدر

أوباما

رشح الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الأمريكية  لوريتا لينش لتولى منصب وزير العدل.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية أن لينش سوف تخلف وزير العدل السابق اريك هولدر فى منصبه ، وتعتبر أول سيدة من أصول أفريقية سمراء تتولى هذا المنصب الرفيع.

وقال أوباما، “أنا فخور للغاية لإختيار روليتا لينتش لشغل منصب المدعى العام الأمريكى “وزير العدل” بعد الجهود الناجحة التى بذلتها أثناء العمل شرق نيويورك فى مجال مكافحة الإرهاب”.

وقد دعا البيت الأبيض اليوم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى الى التصديق على تعيين روليتا لينش فى منصبها الجديد فى أسرع وقت ممكن.

تجدر الاشارة الى أن لوريتا تبلغ من العمر 55 عاما وتخرجت من مدرسة القانون بجامعة هارفارد.

أ ش أ

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