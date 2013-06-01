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تحطم طائرة إثر ارتطامها بمبنى سكنى في ولاية فيرجينيا الأمريكية

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تحطم طائرة إثر ارتطامها بمبنى سكنى في ولاية فيرجينيا الأمريكية تحطم طائرة إثر ارتطامها بمبنى سكنى في ولاية فيرجينيا الأمريكية

أرشيفية

تحطمت طائرة صغيرة بولاية فيرجينيا الأمريكية ، إثر ارتطامها (أي الطائرة) بمبنى سكني.

ونقلت (سى إن إن) الاخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها اليوم الجمعة إن الطائرة ارتطمت بغرفة معيشة في مبنى مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة هيرندون بولاية فيرجينيا.

وأضافت الشرطة أن قائد الطائرة أصيب بإصابات خطيرة ، بينما كانت إصابات راكبين في الطائرة أقل خطورة .. مشيرة إلى أن الحادث وقع نتيجة مشكلات كهربية بالطائرة ، وأن ستة أشخاص كانوا ينامون فى غرفة المعيشة التى ارتطمت بها الطائرة ، ولكنهم نجوا من الحادث ، وتم إخلاء المبنى.

وأوضحت أن الطائرة من طراز “سيسنا” وذات محرك واحد ، وأن محققين من الهيئة القومية لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالي سيجرون تحقيقا بشأن هذا الحادث.

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