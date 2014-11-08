محلل سياسي: اليمن يتجه لنموذج الدولة الفاشلة

قال المحلل السياسي سيد جبيل، إن اليمن تتجه إلى نموذج “الدولة الفاشلة” التي تتصارع فيها سلطات كثيرة، والحكومة ضعيفة لا تستطيع فعل شىء أو تنفيذ أجندات معينة.

وأضاف جبيل، خلال استضافته ببرنامج “الصفحة الأولى”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على فضائية “الغد العربي”، أن العالم أخذ فترة طويلة لفهم لغز اليمن، فالجميع اعتقد في البداية أنه صراع مذهبى بين الحوثيين الشيعة ضد قبائل السنة إلى أن عرف الجميع “الرقم الصعب” في اليمن وهو الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وأشار إلى أن عبد ربه منصور هادي رئيس لا يحكم، منوهًا أن “صالح” يريد الانتقام من خصومه السياسيين وخاصة حزب الإصلاح، ولفت إلى أن مجلس الأمن قام بفرض عقوبات على رئيس اليمن السابق على عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين.

ونوه أن إرضاء الحوثيين في تشكيل الحكومة لن يحل أزمة اليمن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحالف على عبد الله صالح والحوثيين لن يستمر طويلًا.