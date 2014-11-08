أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محلل سياسي: اليمن يتجه لنموذج الدولة الفاشلة

Google+ Print
محلل سياسي: اليمن يتجه لنموذج الدولة الفاشلة محلل سياسي: اليمن يتجه لنموذج الدولة الفاشلة

قال المحلل السياسي سيد جبيل، إن اليمن تتجه إلى نموذج “الدولة الفاشلة” التي تتصارع فيها سلطات كثيرة، والحكومة ضعيفة لا تستطيع فعل شىء أو تنفيذ أجندات معينة.

وأضاف جبيل، خلال استضافته ببرنامج “الصفحة الأولى”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على فضائية “الغد العربي”، أن العالم أخذ فترة طويلة لفهم لغز اليمن، فالجميع اعتقد في البداية أنه صراع مذهبى بين الحوثيين الشيعة ضد قبائل السنة إلى أن عرف الجميع “الرقم الصعب” في اليمن وهو الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وأشار إلى أن عبد ربه منصور هادي رئيس لا يحكم، منوهًا أن “صالح” يريد الانتقام من خصومه السياسيين وخاصة حزب الإصلاح، ولفت إلى أن مجلس الأمن قام بفرض عقوبات على رئيس اليمن السابق على عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين.

ونوه أن إرضاء الحوثيين في تشكيل لن يحل أزمة اليمن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحالف على عبد الله صالح والحوثيين لن يستمر طويلًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا